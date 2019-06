Ligabue in concerto a Firenze: info e scaletta

Ligabue si prepara a conquistare Firenze in occasione del nuovo appuntamento presso lo Stadio Artemio Franchi del suo Start Tour 2019. Appuntamento il 25 giugno 2019 con una grande scaletta e un evento dal vivo indimenticabile

Ligabue in concerto a Firenze: info biglietti

Lo Start Tour 2019 di Ligabue prosegue la sua corsa: i biglietti del concerto del 25 giugno a Firenze, presso lo Stadio Artemio Franchi, sono ancora disponibili in quasi tutte le fasce sul circuito di prevendita TicketOne. Nello specifico:

Tribuna e Parterre Primo settore: 95 euro

Tribuna e Parterre Secondo Settore: 89 euro

Tribuna e Parterre Terzo Settore: 79 euro

Maratona e Parterre Primo Settore: 79 euro

Maratona e Parterre Secondo Settore: 69 euro

Tribuna e Parterre Quarto Settore: 59 euro

Maratona e Parterre Terzo Settore: 59 euro

Prato: 57,50

Tribuna e Parterre Terzo Settore laterale: 69 euro

I prezzi dei biglietti sono da considerare inclusivi di diritti di prevendita. Per motivi di bagarinaggio, su TicketOne non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account creato. Per l’evento di Firenze è inoltre ancora disponibile il “Silver Package” un pacchetto a disponibilità limitata alla cifra di partenza di 250 euro. Esso contiene: un biglietto nei posti migliori di categoria 1, accesso preferenziale al concerto, un pass laminato, un tour poster numerato in edizione limitata, un invito all’hospitality pre-show e personale a disposizione sul luogo. Il concerto avrà inizio alle ore 21, ma i cancelli dello Stadio Artemio Franchi apriranno qualche ora prima, così da consentire al pubblico di accomodarsi in tranquillità.

Ligabue in concerto a Firenze: come arrivare allo Stadio Artemio Franchi

Lo Stadio Artemio Franchi sorge a 3 km dal centro storico di Firenze, nel quartiere Campo di Marte in Viale dei Mille. La zona è facilmente raggiungibile in auto, con i mezzi pubblici o in treno. Chi arriva in Autobus può prendere la linea 3, 10, 17, 20, 82, 84 dell’ATAF. Chi vuole arrivare in treno può scendere alla fermata “Firenze Campo di Marte”: la destinazione si trova a circa 200 metri da lì. Chi desidera arrivare in auto può trovare parcheggio nelle zone limitrofe allo stadio, in particolare in Piazza Alberti dove sorge un parcheggio multipiano di circa 300 posti auto.

Ligabue in concerto a Firenze: la scaletta

Di seguito, la scaletta completa del concerto di Ligabue a Firenze in occasione dello “Start Tour 2019”, tenendo presente che l’elenco di canzoni potrebbe essere soggetto a modifiche o variazioni: