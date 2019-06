Tiromancino: in uscita il nuovo singolo "Vento del Sud"

I Tiromancino pubblicheranno presto un nuovo singolo dall’atmosfera tropicale: il titolo sarà “Vento del Sud” e lo potremo ascoltare a partire da giovedì 20 giugno 2019. La pubblicazione di questo brano segna il ritorno della band di Federico Zampaglione sotto l’ala di Virgin Records, etichetta per la quale sono usciti alcuni degli album più famosi del gruppo romano, tra cui il celebre “La descrizione di un attimo” (2000).

Cosa aspettarsi dal nuovo singolo: “Vento del Sud”

“Vento del Sud”, il nuovo singolo dei Tiromancino, uscirà il prossimo 20 giugno. Il pre-save su Spotify è già disponibile e, secondo quanto anticipato da Federico Zampaglione sulla pagina Facebook della sua band, darà la possibilità di partecipare ad un’esperienza esclusiva (di cui non sono attualmente stati svelati ulteriori dettagli). La copertina del singolo ritrae lo stesso Zampaglione intento a farsi ombra dai raggi del sole, per riuscire a guardare lontano in un azzurrissimo cielo. Raccontando la genesi del brano, il cantautore romano ha dichiarato: «”Vento del Sud” è una canzone costruita su atmosfere tropicali e sognanti. Mi piaceva l’idea di un vento caldo e sensuale proveniente dal Sud, che quasi per magia potesse spazzare via i nuvoloni che hanno tenuto banco fino ad ora. Sarà proprio questo vento a guidarci in tour per tutta l'estate».

Il tour estivo dei Tiromancino: tutte le date

Lo scorso inverno i Tiromancino sono stati impegnati con la tournée teatrale a supporto del loro ultimo album, “Fino a qui”, uscito il 28 settembre 2018. Dopo una pausa di qualche mese, sono pronti a tornare sul palco accompagnati dall’Ensemble Symphony Orchestra per il “Summer tour 2019”. La prima data in calendario è quella del 27 giugno al Foro Annonario di Senigallia (AN), dopodiché i live continueranno per tutta l’estate nelle location all’aperto di tutta Italia. Potete trovare tutte le info, gli orari e i prezzi dei biglietti del “Fino a qui – Summer tour 2019” sul sito di Trident Music (organizzatori del tour). Di seguito riportiamo tutte le date già annunciate della tournée estiva dei Tiromancino:

giovedì 27 giugno Caterraduno Senigallia (AN), Foro Annonario

lunedì 1 luglio Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

venerdì 5 luglio Pavia, Castello Visconteo

sabato 6 luglio Cattolica (RN), Notte Rosa 2019

venerdì 26 luglio Lignano (UD), Arena Beach

giovedì 1 agosto Lecce, Parco di Belloluogo

sabato 17 agosto Tottea (TE), Notte Azzurra

lunedì 19 agosto Marina di Pisa (PI), Marenia Nonsolomare

sabato 24 agosto Monopoli (BA), Cala Batteria

sabato 31 agosto Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

“Fino a qui”: l’ultimo album dei Tiromancino

L’ultima uscita discografica dei Tiromancino è “Fino a qui”: l’album, uscito il 28 settembre 2018, contiene i più grandi successi della band riarrangiati e reinterpretati insieme a grandi artisti della musica italiana, oltre a quattro pezzi inediti. Dal disco sono stati estratti quattro singoli: “Due destini” in featuring con Alessandra Amoroso, “Noi casomai”, “Sale, amore e vento” e la nuova versione di “Per me è importante” in collaborazione con Tiziano Ferro. A supporto di “Fino a qui”, i Tiromancino sono partiti per un tour invernale nei teatri di tutta Italia, e ora sarà la volta delle date estive. Anche per i live di questa estate, continuerà la collaborazione sul palco con l’Ensemble Symphony Orchestra.