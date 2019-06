Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo: rinviato a settembre il concerto

Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo hanno annullato i tre concerti previsti per i prossimi 21, 22 e 23 giugno all’Arena Flegrea di Napoli. I tre live “Figli di un re minore” sono stati spostati a settembre per una serie di questioni organizzative.

Figli di un re minore: Gigi e Nino rimandano a settembre

Sono motivi organizzativi quelli che hanno spinto i team di Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo a rinviare i loro concerti a settembre. Le tre date del 21, 22 e 23 giugno presso l’Arena Flegrea per lo show “Figli di un re minore” sono state spostate rispettivamente al 20, 21 e 22 settembre: i biglietti precedentemente acquistati saranno dunque validi per la data di riferimento, e non per un’altra. Chi fosse interessato ad acquistare un biglietto per gli show di settembre dovrà attendere, poiché al momento sulle piattaforme di prevendita i ticket risultano non disponibili in ognuna delle singole fasce di prezzo. Per motivi di bagarinaggio, sul sito non sarà comunque possibile acquistare più di 2 in fase presale e più di 4 in fase di vendita generale.

Coloro che fossero interessati a ottenere un rimborso del biglietto potranno farlo rivolgendosi al proprio rivenditore fisico di fiducia entro e non oltre il 26 giugno. Nel caso in cui il biglietto sia stato acquistato su TicketOne, o tramite il call center del sito con “ritiro sul luogo dell’evento” dovrà scrivere all’indirizzo email di riferimento entro la data del 26. Chi ha già ricevuto il biglietto deve rispedirlo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo per la prima volta insieme

Quella all’Arena Flegrea è una delle feste più attese dell’anno, e dovrà aspettare ancora qualche mese per potersi tradurre in tre appuntamenti dal vivo con due delle icone della musica partenopea. Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio sono legati da un’amicizia trentennale che a livello commerciale, a volte, può sembrare una concorrenza spietata proprio per via delle loro accanite tifoserie. Ma quello che succederà negli show “Figli di un re minore” si propone di unire quattro generazioni, insieme per cantare i grandi successi di due carriere che, insieme, danno corpo a una parte fondamentale della storia della musica italiana. Sul palco insieme ai due artisti ci sarà una super band formata da musicisti di entrambi i team musicali: Alfredo Golino (batteria), Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia (tastiere), Roberto D’Aquino (basso), Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno (chitarre), Agostino Mennella (batteria), Massimo Gargiulo (tastiere e pianoforte), Giudo Russo (basso), Mimmo Langella e Franco Ponzo (chitarre) e la vocalist Milly Ascolese. Partner dell’evento “Figli di un re minore” è RTL 102.5.