Per la prima volta insieme Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio in concerto insieme: una grande festa della musica il 21, 22 e 23 giugno prossimi a Napoli all' Arena Flegrea

Una grande festa della musica il 21, 22 e 23 giugno prossimi a Napoli sul palco dell’Arena Flegrea: per la prima volta insieme due icone della musica partenopea come Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio. Due artisti legati da una lunga amicizia quasi trentennale, ma da sempre considerati ‘nemici’ sul palco per via del loro pubblico, delle vere e proprie tifoserie che spesso si sono considerate antagoniste. Quattro generazioni si ritroveranno insieme per cantare gli straordinari successi di Nino e Gigi, e per divertirsi scoprendo una coppia di performer inedita.



“Abbiamo scelto queste date perché oltre ad essere la festa della musica, il 21 giugno è anche il compleanno di Nino e l’onomastico di Gigi. Avendo tanti parenti con una grande famiglia, abbiamo pensato di annunciare direttamente tre date”, dichiarano i due artisti scherzando.



Sul palco ci sarà ad accompagnarli una super band formata dai musicisti di entrambi, con: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre, Agostino Mennella alla batteria, Massimo Gargiulo alle tastiere e pianoforte, Guido Russo al basso, Mimmo Langella e Franco Ponzo alle chitarre, e la vocalist Milly Ascolese.



RTL 102.5 è media partner dell’evento.