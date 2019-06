Mahmood in concerto: le nuove date del tour estivo

Il tour estivo di Mahmood si è arricchito di nuove date, che vanno ad aggiungersi agli appuntamenti già annunciati negli scorsi mesi. Il “Good vibes” tour nei club lascerà il posto ai concerti nei festival dell’estate con tappe in tutte Italia, fino al mese di settembre. Di seguito il calendario aggiornato, per non perdere l’occasione di assistere ai live del vincitore di Sanremo 2019.

Mahmood: tutte le date estive del tour

Dopo il successo riscontrato al Festival di Sanremo 2019, da cui è uscito doppiamente vincitore (sia tra le “Nuove proposte” che tra i big), Mahmood è partito in tour per esibirsi davanti al pubblico di tutta Italia. Durante i suoi live il cantante milanese porterà in scena le canzoni del suo debut album “Gioventù bruciata”, tra le cui tracce è contenuto anche l’ormai celeberrimo singolo “Soldi”. Dopo una prima tranche di date nei club con il “Good vibes” tour, è ormai giunta l’ora di sfruttare il bel tempo con i concerti nei festival estivi. Il calendario live di Mahmood si è arricchito di nuove date in programma a Senigallia (28 giugno), Ortona (13 luglio), Olbia (21 luglio), Montecosaro Scalo (28 luglio), Bassano del Grappa (31 agosto) e Bologna (13 settembre). Tutte le info sugli show e i prezzi dei biglietti si possono trovare sul sito di DNA Concerti (organizzatori del tour). Di seguito tutte le date finora annunciate per il “Summer tour” di Mahmood:

8 giugno Catania, Mercati Generali

17 giugno Roma, Maxxi

28 giugno Senigallia, Caterraduno (nuova data)

5 luglio Igea Marina (RN), Beky Bay

7 luglio Barolo (CN), Collisioni Festival

8 luglio Montreux, Montreux Jazz Festival

10 luglio Spoleto (PG), Festival dei Due Mondi (nuova data)

13 luglio Ortona (CH), Unconventional (nuova data)

21 luglio Olbia, Olbia Tattoo Show (nuova data)

28 luglio Montecorsaro Scalo (MC), Mind Festival (nuova data)

31 agosto Bassano del Grappa (VI), Ama Festival (nuova data)

13 settembre Bologna, Tutto Molto Bello (nuova data)

27 settembre San Vito Lo Capo (TP), Cous Cous Festival

Tutti i successi di Mahmood

A partire dalla vittoria al Festival di Sanremo 2019, Mahmood si è fatto apprezzare da un pubblico sempre più vasto, riscuotendo un grande successo anche a livello internazionale. La sua “Soldi” l’ha portato a gareggiare come rappresentante dell’Italia all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si è tenuto a Tel Aviv, Israele. Mahmood ha portato a casa un ottimo risultato anche in questa importante occasione, conquistando il secondo posto sul podio: il miglior risultato dell’Italia dal 2011, anno in cui Raphael Gualazzi si guadagnò la stessa medaglia d’argento con la sua “Madness of love”. “Gioventù bruciata”, album d’esordio di Mahmood, è uscito il 22 febbraio 2019 debuttando direttamente in vetta alla classifica FIMI ed è attualmente certificato disco d’oro. Il singolo che l’ha portato al successo, “Soldi”, conta ad oggi ben tre dischi di platino. Il brano è stato tra i pezzi più ascoltati al mondo nella Top100 Global di Spotify (entrata più alta di sempre di un artista italiano nella Top50 Global, alla posizione numero 40 in data 10 febbraio). “Soldi” ha battuto anche il record di streaming in Italia, con 1.676.481 ascolti nell'arco di 24 ore (dati raccolti l’11 febbraio) e 8.223.614 stream nell'arco di una settimana di rilevamento (da venerdì 8 febbraio a giovedì 14 febbraio).