Alessandro Casillo: "Hasta luego, ci vediamo allo SlimeFest"

A Mirabilandia, il celebre parco dei divertimenti alle porte di Ravenna, stanno già facendo i preparativi per una giornata davvero speciale. Stiamo ovviamente parlando dello SlimeFest organizzato da Nickelodeon (canale 605 di Sky) e in programma sabato 15 giugno. Tantissimi gli idoli dei ragazzi che si esibiranno sul palco, da Federica Carta (che sarà anche l’host dell’evento) a Shade, passando per Briga, Einar e Alessandro Casillo. Proprio quest’ultimo, che di recente è tornato a farsi sentire con il nuovo album XVII e con il singolo – già probabile tormentone estivo 2019 – Hasta luego, ci ha raccontato di sé e dello SlimeFest in un’intervista.



Discograficamente parlando, è passato parecchio tempo da #Ale, del 2014, al tuo nuovo album, XVII. Avevi bisogno di riprenderti dall’altalena di emozioni cominciata pochi anni prima con la tua partecipazione a Io Canto?

Dopo il mio ultimo progetto ho deciso di fermarmi per un po’: mi sono messo a lavorare e ho fatto l’idraulico per quattro anni, per crearmi una strada alternativa alla musica, nel caso la mia carriera da cantante non fosse andata bene. Ovviamente non sono stato fermo, in quel periodo, perché ho scritto molto e sono cresciuto. Fino a che poi non è arrivata l’occasione di Amici, che mi ha permesso di ricominciare.



Sul disco cosa ci racconti?

Ne sono particolarmente contento, perché l’ho scritto io, che era uno dei miei obbiettivi sin da quando ero piccolo. XVII parla delle mie paure e consapevolezze, di quello che sono.



Un brano di cui sei particolarmente orgoglioso?

Sono io, in cui mi metto completamente a nudo.



Il singolo scelto per il lancio, Hasta luego, rappresenta invece la faccia opposta di XVII…

Esatto, è la parte più solare, divertente del disco. È un pezzo estivo, dove racconto del mio desiderio di scappare dalla monotonia della città per andare via.

Il video è un omaggio alla movida milanese?

Per il video ho voluto fare qualcosa di diverso dai soliti video estivi in riva al mare o con la ragazza in piscina. Fra l’altro l’ho girato con i miei amici veri. Siamo semplicemente degli amici che vanno in giro la sera a divertirsi.



Di tutto quello che hai fatto in questi anni, cos’è che più ti ha emozionato?

A livello di emozione, ma anche ansia, di sicuro Sanremo, perché veramente me la sono fatta sotto. È stata un’esperienza dura, fra l’altro avevo 15 anni. Mentre il più bel ricordo è stato Io canto, perché per la prima volta ho condiviso la mia passione con degli altri ragazzi.



Cosa hai preparato per il palco dello SlimeFest?

Canterò Hasta luego. Fra l’altro il 15 giugno è anche il giorno del mio compleanno, per cui sarà un vero e proprio giorno di festa.



“Paura” di finire inzaccherato di slime?

Ma no, quello è divertente!