Music Awards 2019: scaletta, cantanti e ospiti

Non solo musica italiana, ma addirittura un incontro internazionale dedicato agli artisti che popolano le classifiche e le playlist degli italiani. Il 4 e il 5 giugno l’Arena di Verona si anima dei Music Awards 2019, evento dal vivo dove i veri protagonisti della musica verranno premiati per i loro successi discografici recenti. Presentano Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Music Awards 2019: ordine di uscita degli artisti

Appuntamento 4 e 5 giugno all’Arena di Verona in occasione dei Music Awards 2019, due serate in un contesto magico dedicate ai protagonisti della musica italiana e internazionale che si esibiranno per il pubblico e verranno premiati per i loro ultimi successi discografici. A differenza degli anni precedenti, il palcoscenico diventerà inoltre un’occasione unica per lanciare i nuovi singoli dell’estate, trasformandosi nella piattaforma di lancio di brani come “Avocado Toast” di Annalisa.

Di seguito, l’elenco completo degli artisti che prenderanno parte ai Music Awards 2019. Al momento non sono disponibili informazioni sulla divisione degli artisti delle due serate (solo alcuni di loro, infatti, hanno confermato), l’ordine di uscita o sulla scaletta. La lista segue un ordine alfabetico:

Achille Lauro

Alberto Urso

Alessandra Amoroso

Anastasio

Anna Tatangelo (4 giugno)

Annalisa

Antonello Venditti

Baby K (5 giugno)

Benji & Fede

Biondo

Boomdabash

Cristina d’Avena

Dark Polo Gang

Elisa

Emis Killa

Enrico Nigiotti (4 giugno)

Ermal Meta

Ernia

Fabrizio Moro (4 giugno)

Fiorella Mannoia

Francesco De Gregori

Fred De Palma

Francesco Gabbani (4 giugno)

Francesco Renga

Gazzelle (4 giugno)

Gigi d’Alessio (5 giugno)

Gino Paoli

Giusy Ferreri

Gemitaiz

Guè Pequeno (5 giugno)

Irama

J-Ax

Laura Pausini & Biagio Antonacci

Levante (4 giugno)

Ligabue

Lo Stato Sociale

Loredana Berté

Luché (4 giugno)

Maneskin

Mahmood

Marco Mengoni

Mika

Modà

Negrita

Nek (4 giugno)

Paola Turci (4 giugno)

Raf & Umberto Tozzi (4 giugno)

Ron

Salmo

Sfera Ebbasta

Takagi & Ketra

The Kolors & Elodie

Thegiornalisti

Ultimo

Il Volo

L’evento Music Awards 2019 premierà tutti quegli artisti che, tra il maggio del 2018 e il giugno del 2019 sono stati insigniti di importanti premi per i loro traguardi discografici. Nella fattispecie, parliamo di dischi d’Oro (25 mila unità di vendita), dischi di Platino (50 mila unità di vendita) e multiplatino: doppio Platino (100 mila copie), triplo Platino (150 mila copie), quadruplo Platino (200 mila copie), cinque volte Platino (250 mila copie) e diamante, traguardo per le 500 mila copie. Presentano l’evento due dei conduttori più amati d’Italia: Carlo Conti e Vanessa Incontrada. I biglietti per i Music Awards 2019 sono ancora disponibili in prevendita sul circuito TicketOne a partire da 35 euro per un posto in “Gradinata non numerata”. Alcune categorie di biglietto sono andate invece sold out.