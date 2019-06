LP: le canzoni più famose della cantante

@Getty Images

Un timbro unico e arrangiamenti curati nei minimi dettagli, LP è tra le nuove protagoniste della musica mondiale. L’artista si è imposta grazie al mix perfetto di talento e originalità .

LP, all’anagrafe Laura Pergolizzi, nasce il 18 marzo 1981 presso Huntington da genitori italiani. La passione per la musica è forte fin dalla tenera età grazie anche al sostegno di sua madre, cantante lirica. Il debutto discografico avviene nel 2001 con il disco “Heart-Shaped Scar” ma la vera e propria esplosione mediatica arriva nel 2015 con il singolo “Lost on You”. Il timbro graffiante e gli arrangiamenti ammalianti impongono l’artista americana come una delle star emergenti più amate a livello internazionale. Pubblico e critica si innamorano subito della sua musica e il successo non tarda arrivare. Nel corso della sua carriera l'artista ha anche collaborato con grandi stelle della musica, tra le quali Christina Aguilera e Rihanna (clicca qui per vedere le foto più belle di Rihanna). LP - “Lost on You” “Lost on you” rappresenta il trampolino di lancio di LP nel mercato discografico internazionale. Il brano è il secondo estratto dall’album “LP” e ottiene un successo stratosferico. La canzone scala le classifiche di tutto il mondo raggiungendo la Top10 di numerosi paesi, tra i quali Francia, Spagna, Svezia, Belgio, Israele, Polonia, Cipro e Ungheria. “Lost on You” ottiene anche numerosi certificazioni, tra le quali quattro dischi di platino in Italia per aver venduto oltre 200.000 copie, un disco di diamante in Francia, un disco d’oro in Germania e un disco di platino in Grecia.

LP - “Girls Go Wild”

“Girls Go Wild” è il singolo che ha fatto da traino al disco “Heart to Mouth”, ultimo lavoro della cantante. La canzone riporta la musica dell’artista in giro per il mondo grazie a uno stile unico e inconfondibile. Il video ufficiale ottiene un buon riscontro su YouTube superando sei milioni di visualizzazioni.



LP - “Other People”

Il singolo “Other People” viene rilasciato nel novembre 2016 con l’arduo compito di succedere a “Lost on You”, gli apprezzamenti da parte della critica non tardano arrivare, dopo circa un mese LP pubblica anche l’album omonimo che nel Bel paese ottiene un disco di platino per aver venduto più di 50.000 copie.

LP - “Recovery”

“Recovery” è il secondo singolo estratto da “Heart to Mouth”, album con cui LP dimostra ancora una volta, come se ce ne fosse ancora bisogno, della sua unicità nel mercato discografico.