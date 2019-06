Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto, le prove del tour negli stadi

“Resta in ascolto” e “Sognami”: sono questi i due brani che non mancheranno senz’altro nella scaletta del tour a due voci che vedrà Laura Pausini e Biagio Antonacci impegnati sui palchi dei principali stadi italiani nell’estate del 2019. Due tra le canzoni in assoluto più conosciute e apprezzate delle discografie dei due artisti. A diffondere l’indiscrezione sono stati i due cantanti stessi, che hanno pubblicato un video proveniente direttamente dalle prove del tour e nel quale i due duettano proprio sulle note di questi due brani.

Laura Pausini e Biagio Antonacci: le date del tour 2019 negli stadi italiani

Il tour dell’estate 2019 a due voci di Laura Pausini e Biagio Antonacci debutterà mercoledì 26 giugno dallo stadio San Nicola di Bari, per terminare il primo agosto alla Fiera di Cagliari. Nel mezzo sono da segnalare soprattutto i concerti del 29 giugno allo stadio Olimpico di Roma, la doppia data del 4 e del 5 luglio allo stadio San Siro di Milano e lo show del 12 luglio allo stadio Dall’Ara di Bologna: tappa “in casa” per Laura Pausini. I biglietti per tutti i concerti sono in vendita da mesi sia sul sito di TicketOne che presso tutti i punti vendita autorizzati a partire dal prezzo base di 29 euro. Oltre ai tagliandi singoli, sono disponibili anche i pacchetti, al costo di 250 euro l’uno.

Le date del Laura Biagio Tour 2019, la tournée di Antonacci e Pausini negli stadi delle principali città italiane nell’estate del 2019

Mercoledì 26 giugno 2019 Bari, stadio San Nicola

Sabato 29 giugno 2019 Roma, stadio Olimpico

Giovedì 4 luglio 2019 Milano, stadio San Siro

Venerdì 5 luglio 2019 Milano, stadio San Siro

Lunedì 8 luglio 2019 Firenze, stadio Artemio Franchi

Venerdì 12 luglio 2019 Bologna, stadio Dall’Ara

Mercoledì 17 luglio 2019 Torino, stadio Olimpico Grande Torino

I prossimi appuntamenti di Laura Pausini e Biagio Antonacci

Le prove sui palchi degli stadi, per Laura Pausini e Biagio Antonacci in vista del tour, inizieranno a breve. Ad annunciarlo è stata la stessa artista romagnola, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «È lunedì! E questa sarà una settimana piena di impegni importanti. Mercoledì ci vediamo ai SEAT Music Awards in diretta dall’Arena di Verona e poi io e Biagio Antonacci iniziamo le prove sul palco del nostro tour negli stadi». Per il momento, le prove quindi si stanno svolgendo solo in sala, mentre prossimamente troveranno una nuova e definitiva collocazione sui palchi che faranno da cornice all’intera tournée negli stadi. Oltre ai due singoli fatti ascoltare nel video diffuso - “Resta in ascolto” e “Sognami” - faranno parte della scaletta con ogni probabilità anche i due brani “Il coraggio di andare” e “In questa nostra casa nuova”: pezzi usciti di recente che hanno visto i due artisti duettare anche in sala di registrazione. Ultimi capitoli di una collaborazione iniziata nel 2000 con “Tra te e il mare” e proseguita con i successi di “Vivimi”, “Lato destro del cuore”, “Tornerò (con calma si vedrà)” e “È a lei che devo l’amore”.