Federica Abbate, il nuovo singolo con Lorenzo Fragola è "Camera con vista"

Tra le canzoni che si candidano a tormentone estivo del 2019 c’è anche “Camera con vista”, il nuovo singolo di Federica Abbate con Lorenzo Fragola. La cantautrice debutta quindi ufficialmente anche come interprete per l’estate dopo aver dato vita ad alcune delle canzoni più ascoltate degli ultimi anni. C’è la sua firma in hit come “Roma-Bangkok, “Amore e Capoeira e “Non ti dico no”, brani che hanno accompagnato le ultime estati. Quest’anno ha deciso di mettersi in prima linea e ha voluto Lorenzo Fragola per la sua “Camera con vista”, brano electro-pop contemporaneo che vede la produzione di Takagi e Ketra, altro duo sforna hit. Il testo è scritto da Federica Abbate che ha presentato così il brano: «È il “mio” pezzo estivo e al suo interno c’è la mia personale chiave di lettura dell’estate: un po’ leggera, un po’ malinconica, un po’ autoironica! Mi sento davvero tanto felice di poter condividere questa canzone così speciale per me insieme a lui!».

Le parole di Lorenzo Fragola

Sulla scelta di collaborare con Lorenzo Fragola, Federica Abbate ha dichiarato di aver immaginato subito un duetto e pensato immediatamente a lui, una delle voci pop più belle e fresche del momento. Anche lo stesso Lorenzo Fragola ha raccontato con piacere la nascita di questo duo e di un’amicizia nata tempo fa per la canzone “D’improvviso”: «Siamo rimasti sempre in contatto aspettando il momento giusto di riunire le forze. Appena mi ha fatto sentire le sue idee mi sono detto: questo è il momento! Non è un brano d'amore e non per forza un pezzo estivo, questo anche il motivo per cui funziona». Una canzone diversa ma che comunque si candida a tormentone, ormai divenuta un’abitudine per Federica Abbate. Ma anche Lorenzo Fragola ha nel suo curriculum alcune hit estive. È infatti sua la voce del primo successo discografico di Takagi e Ketra “L’esercito dei selfie”, in duetto con Arisa, l’ultimo da lui realizzato prima dell’incontro con Federica Abbate.

La carriera di Federica Abbate

Il 31 maggio, giorno dell’uscita di “Camera con vista”, è previsto anche il debutto di Federica con il primo di due show che la vedranno per la prima volta protagonista assoluta. L’artista si esibirà al Linoleum Rocket Club di Milano a partire dalle 23:30, mentre il 2 giugno sarà la volta di Roma allo Spaghetti Unplugged presso il Marmo dalle ore 20. Negli ultimi anni la cantautrice ha collaborato con Anna Tatangelo, Giusy Ferreri, Il Volo, Deborah Iurato, Fedez e Francesca Michielin. Tra le canzoni scritte ci sono “L’amore eternit” cantata da Fedez e Noemi, “In radio” per Marracash e cantata dalla stessa Abbate. Inoltre c’è la sua firma nel successo “Nessun grado di separazione”, brano che ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2016. Ha poi collaborato al cd “Combattente” di Fiorella Mannoia e al brano “Il diario degli errori” di Michele Bravi. Il 18 maggio 2018 è uscito il suo primo EP, prodotto da Takagi & Ketra, intitolato “In foto vengo male”. È arrivata seconda a Sanremo Giovani con il brano “Finalmente”, vincendo il premio della critica e ha partecipato alla stesura di alcuni brani dell’album “Vita ce n’è” di Eros Ramazzotti.