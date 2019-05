Era il novembre 1999 quando “..Squèrez?” debuttava sul mercato discografico italiano ridettando i canoni della discografia nazionale. Il disco fu il primo e l’ultimo album dei Lunapop, band formatasi a Bologna nel 1999 e scioltasi nel 2002.

Lunapop: il grande successo del gruppo

Il disco rappresentò una pietra miliare per migliaia e migliaia di adolescenti che passarono pomeriggi a consumare il nastro della cassetta. L’album si rivelò un successo stratosferico vendendo in Italia oltre un milione e mezzo di copie guadagnando ben tre dischi di diamante. Il pubblico non potè far altro che innamorarsi del gruppo che in breve tempo divenne uno dei più ricercati, amati e seguiti del Bel paese.

Il percorso dei Lunapop si aprì nel 1999 quando “50 Special” dominò l’estate italiana raggiungendo anche la prima posizione della classifica diventando una delle canzoni più celebri degli ultimi decenni. Il singolo successivo “Un giorno migliore” si rivelò un altro grande successo così come il terzo “Qualcosa di grande” imponendo la band tra i grandi protagonisti della musica del nostro paese. Dopo sei singoli di grane popolarità, la band decise di separarsi e il progetto Lunapop terminò.

Il messaggio di Cesare Cremonini

Poche ore fa Cesare Cremonini ha annunciato la release di edizioni speciali dell’album per celebrare i vent’anni dall’uscita del disco. Questo il messaggio scritto dal cantante sul suo profilo Instagram: “..Squèrez? 20° Anniversario! In occasione dei 20 anni di carriera l'album viene celebrato con la pubblicazione di nuove edizioni speciali! Audio rimasterizzato di tutte le pubblicazioni, B-sides & rarities, doppio LP coloured, tutti i singoli in vinile e cd + il singolo mai uscito di Vorrei in vinile (!!!), la cassettina originale rimasterizzata, un book scritto da me con foto, immagini rare, la storia di ogni canzone e molte, molte altre sorprese, da oggi in preordine!”.

Il pubblico ha subito risposto positivamente all’annuncio scrivendo centinaia di commenti entusiasti e nostalgici in cui hanno parlato dell’importanza dell’album nella loro adolescenza.