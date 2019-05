Cesare Cremonini in tour: le date dei concerti negli stadi

L’annuncio era stato fatto qualche giorno fa. Ora arriva la conferma ufficiale e, soprattutto, sono arrivate le date: in occasione dei vent’anni dalla pubblicazione di “50 special”, la canzone più celebre dei Lùnapop, Cesare Cremonini torna in tour. Prima tournée interamente negli stadi italiani, dopo le “prove generali” andate in scena nell’estate del 2017. Il tour vedrà una conclusione speciale, nella cornice dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in provincia di Bologna.

Cesare Cremonini: le date del tour negli stadi nel 2020

Il tour negli stadi di Cesare Cremonini sarà organizzato per festeggiare i primi vent’anni di vita di “50 Special”. Per il momento, il cantautore di Bologna non ha annunciato se ad affiancarlo sul palco saranno gli ex membri dei Lùnapop. Certa, comunque, la presenza di Ballo: fidato bassista di Cesare fin dai tempi del gruppo. Comunque, mancando ancora un anno, è ancora presto per fare supposizioni. La tournée debutterà il 21 giugno dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine: luogo che lo scorso anno fu cornice del primo concerto dell’artista bolognese in uno stadio. Quindi, il tour farà tappa allo stadio San Siro di Milano, dove Cesare è atteso il 27 giugno. La data successiva è in programma per il 30 giugno allo stadio Euganeo di Padova. Quindi, sarà la volta dello show del 4 luglio allo stadio Olimpico di Roma, prima del live del 7 dello stesso mese allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Ancora, il concerto nella Capitale: il 10 luglio allo stadio Olimpico di Roma. Lo spettacolo successivo sarà il 14 luglio all’Arena della Vittoria di Bari, prima del gran finale, in programma il 18 luglio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola: unica tappa della tournée che non era stata anticipata nei giorni scorsi. «Il 18 luglio 2020 chiuderemo il tour con un grande concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola» ha detto lo stesso Cesare Cremonini. «Sarà un evento straordinario, nato dalla fortissima esigenza di creare uno show indimenticabile in Emilia-Romagna. Mi hanno proposto di celebrare tutto questo in un luogo speciale, nel cuore stesso della mia terra, l’Emilia, che è la mia vita, la mia seconda pelle e il mio DNA. Questa volta non sarà solo Bologna (che ha lo stadio impegnato in una attesissima ristrutturazione) ma è un abbraccio a tutta l’Emilia-Romagna. L’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è un luogo magico, reso iconico dalla storia della Formula Uno, dal ricordo commovente e senza tempo di Ayrton Senna, e per quanto riguarda la musica, naturalmente da Vasco Rossi, che lo ha trasformato in un tempio leggendario della musica italiana e internazionale».

Le date del tour 2020 di Cesare Cremonini:

21 giugno, Lignano, Stadio G. Teghil



27 giugno, Milano, Stadio San Siro



30 giugno, Padova, Stadio Euganeo



4 luglio, Torino, Stadio Olimpico



7 luglio, Firenze, Stadio A. Franchi



10 luglio, Roma, Stadio Olimpico



14 luglio, Bari, Stadio Arena Della Vittoria



18 luglio, Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Cesare Cremonini: i biglietti per il tour 2020 negli stadi

I biglietti per il tour 2020 negli stadi di Cesare Cremonini saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di Carta American Express a partire dalle 10 di martedì 28 maggio sul sito di Ticket Master. Quindi, le prevendite generali apriranno alle 11 di giovedì 30 maggio, quando i tagliandi saranno in vendita sul sito di Live Nation e in tutti i punti vendita autorizzati. Non sono ancora stati diffusi i dettagli riguardo i prezzi dei biglietti.