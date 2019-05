Paolo Belli, il nuovo singolo è “Sei il mio giorno di sole”

“Una calda e solare dichiarazione d’amore”, la definisce lui stesso. Paolo Belli torna in pista con un nuovo singolo dal titolo “Sei il mio giorno di sole”, che esce in radio e su tutte le piattaforma digitali a partire da venerdì 31 maggio anticipando l’album “3.0” di prossima pubblicazione, che celebrerà i suoi trent’anni di carriera. Dopo cinque anni tra trasmissioni televisive, concerti in Italia e all’estero, tour teatrali e gli impegni per il prestigioso incarico di presidente della Nazionale Italiana Cantanti, Paolo Belli torna con un singolo che lo rispecchia appieno, caratterizzato dalla sua solita allegria e positività in uno stile influenzato da nuove sonorità. Si tratta del primo nuovo lavoro da sei anni per l’artista modenese, che era fermo a “Sangue Blues” del 2013.

C’è anche il nuovo tour

Una volta terminato l’impegno con il Giro d’Italia, domenica 2 giugno, il musicista e showman emiliano potrà concentrarsi a pieno su un nuovo tour, che lo vedrà accompagnato dalla Big Band, con un live fatto di musica travolgente e tante risate. Uno spettacolo che spazierà fra swing e sonorità contaminate da latin e pop, un mix irresistibile in grado di coinvolgere il pubblico in un crescendo di note ed emozioni, fino a renderlo protagonista e parte integrante. Nel corso di questi trent’anni Paolo Belli ha trovato sicuramente nel live la sua dimensione ideale. Le date non sono state ancora annunciate, ma dovrebbero esserlo nel giro di qualche giorno. Due al momento le ufficialità: Belli e la sua band suoneranno il 7 giugno allo Street Music Festival di Manciano (GR) e il 13 luglio a Castiglione della Pescaia (GR) in piazza Orto dei Lilli.

Trent’anni e non sentirli

Paolo Belli festeggia quest’anno i trent’anni dall’uscita della sua prima fatica discografica, quel “Ladri di Biciclette” inciso con l’omonima band che nel 1989 svelò il suo talento a tutta Italia. Il gruppo vinse quell’anno il Telegatto come gruppo rivelazione dell’anno ma fu probabilmente l’anno successivo quello d’oro per il re del rock’n’roll all’italiana: nel 1990, dalla collaborazione con Francesco Baccini, nacque la hit “Sotto questo sole”, una delle canzoni entrate ormai nella tradizione della musica pop nostrana. Il singolo ebbe un successo clamoroso, al punto da conquistare il Festivalbar di quell’anno. Belli lasciò poi i Ladri di Biciclette l’anno dopo, nel 1991, dopo aver inciso il secondo album “Figli di un do minore” per iniziare una fortunata carriera da solista, cui si è progressivamente affiancato un crescente impegno in tv come presentatore e showman a tutto tondo. Ma a caratterizzare la sua carriera c’è anche il forte legame con lo sport, in particolare con il calcio e il ciclismo. Da una parte, oltre al citato impegno con la Nazionale cantanti, la sua amata Juventus, alla quale ha donato la sua arte per la realizzazione dell’inno “Juve, storia di un grande amore”, scritto da Claudio Guidetti e Alessandra Torre ma arrangiato da Belli. Dall’altra la lunga collaborazione con il Giro d’Italia, con diversi brani scritti negli anni ad accompagnare le trasmissioni televisive al seguito della Corsa Rosa.