Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli darà a figlia nome nonna

Eleonora Giorgi, figlio Andrea Rizzoli diventerà papà di bimba che avrà nome della nonnaSpettacolo
Un nuovo arrivo in famiglia porta con sé anche un omaggio speciale a una persona indimenticabile. Il figlio dell’attrice aspetta una bambina che porterà il nome della nonna, scomparsa nel marzo 2025
Andrea Rizzoli si prepara a diventare padre di una femmina e la piccola si chiamerà Eleonora, proprio come la nonna. Una scelta dal forte valore affettivo, che lega simbolicamente la nuova generazione all’attrice. Eleonora Giorgi è morta il 3 marzo 2025, a Roma, all’età di 71 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Attrice tra i volti più noti del cinema italiano, ha attraversato generi diversi, dalla commedia al dramma. Tra i suoi film più celebri Borotalco di Carlo Verdone, che le è valso il David di Donatello come migliore attrice protagonista, Mia moglie è una strega con Renato Pozzetto e Mani di velluto con Adriano Celentano.
un legame che continua
Attrice amatissima dal pubblico, Eleonora Giorgi aveva raccontato negli ultimi anni con grande sincerità il percorso della malattia, condividendo momenti difficili e riflessioni personali. Accanto a lei, durante la battaglia contro il tumore, sono rimasti i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, quest’ultimo nato dalla relazione con Massimo Ciavarro. Andrea Rizzoli, nato nel 1980, è il primogenito di Eleonora Giorgi e dell’editore e produttore cinematografico Angelo Rizzoli, scomparso nel 2013. Scrittore, autore televisivo e produttore, nel 2025 ha pubblicato Non ci sono buone notizie. L’anno più bello di mia madre, dedicato al percorso della madre durante la malattia. Dopo il matrimonio con Alice Bellagamba, concluso con la separazione nel 2016, nel 2024 ha sposato Serena Meriggioli.
Approfondimento
Chi è Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro
©Getty
Eleonora Giorgi, i grandi amori da Angelo Rizzoli a Massimo Ciavarro
L'attrice, scomparsa il 3 marzo 2025 all'età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas, ha sempre vissuto una vita piena. Lo testimoniano gli affetti più cari, dall'editore Angelo Rizzoli, padre del figlio Andrea, all'attore Massimo Ciavarro, il padre del figlio Paolo che le è stato accanto durante la malattia, fino allo scrittore Andrea De Carlo, un sentimento totalizzante. In mezzo altri flirt, da Warren Beatty a Massimo Troisi