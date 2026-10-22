Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli darà a figlia nome nonna

Andrea Rizzoli si prepara a diventare padre di una femmina e la piccola si chiamerà Eleonora, proprio come la nonna. Una scelta dal forte valore affettivo, che lega simbolicamente la nuova generazione all’attrice. Eleonora Giorgi è morta il 3 marzo 2025, a Roma, all’età di 71 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Attrice tra i volti più noti del cinema italiano, ha attraversato generi diversi, dalla commedia al dramma. Tra i suoi film più celebri Borotalco di Carlo Verdone, che le è valso il David di Donatello come migliore attrice protagonista, Mia moglie è una strega con Renato Pozzetto e Mani di velluto con Adriano Celentano.

un legame che continua

Attrice amatissima dal pubblico, Eleonora Giorgi aveva raccontato negli ultimi anni con grande sincerità il percorso della malattia, condividendo momenti difficili e riflessioni personali. Accanto a lei, durante la battaglia contro il tumore, sono rimasti i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, quest’ultimo nato dalla relazione con Massimo Ciavarro. Andrea Rizzoli, nato nel 1980, è il primogenito di Eleonora Giorgi e dell’editore e produttore cinematografico Angelo Rizzoli, scomparso nel 2013. Scrittore, autore televisivo e produttore, nel 2025 ha pubblicato Non ci sono buone notizie. L’anno più bello di mia madre, dedicato al percorso della madre durante la malattia. Dopo il matrimonio con Alice Bellagamba, concluso con la separazione nel 2016, nel 2024 ha sposato Serena Meriggioli.