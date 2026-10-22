L'attrice ha raccontato che la malattia le rende difficile perfino riconoscere i volti: a volte, ha spiegato, si avvicina alle persone sbagliate "e dà loro quasi un abbraccio" prima di accorgersi dell'errore
Judi Dench non può più recitare né leggere a causa della degenerazione maculare legata all'età, che le è stata diagnosticata nel 2012. Lo ha raccontato l'attrice britannica premio Oscar, 91 anni, al programma Today di Bbc Radio 4. "Non posso stare sul palco. Non posso più fare uno spettacolo teatrale. Non posso più fare un film. Non posso più leggere", ha detto. La malattia le rende difficile perfino riconoscere i volti: a volte, ha spiegato, si avvicina alle persone sbagliate "e dà loro quasi un abbraccio" prima di accorgersi dell'errore. Sull'invecchiamento è stata netta: "Non ha proprio niente di buono. Non ci penso troppo".
settant'anni di carriera
L'intervista è arrivata in vista dell'uscita del libro di memorie Is It Too Late to Make a Run for It?, scritto da Dench con il regista teatrale Brendan O'Hea. In oltre settant'anni di carriera tra teatro, cinema e televisione, Dench ha vinto l'Oscar come migliore attrice non protagonista nel 1999 per il ruolo di Elisabetta I in Shakespeare in Love. Nel 1995, con GoldenEye, è stata la prima donna a interpretare M, il capo di James Bond all'interno dei servizi segreti di sua maestà, oltre a essere stata insignita in passato del titolo di dama. In giugno era diventata la prima attrice a vedersi intitolato un teatro nel West End di Londra, lo Shaftesbury Theatre, che dall'anno prossimo si chiamerà Judi Dench Theatre.