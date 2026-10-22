L'attrice ha raccontato che la malattia le rende difficile perfino riconoscere i volti: a volte, ha spiegato, si avvicina alle persone sbagliate "e dà loro quasi un abbraccio" prima di accorgersi dell'errore

Judi Dench non può più recitare né leggere a causa della degenerazione maculare legata all'età, che le è stata diagnosticata nel 2012. Lo ha raccontato l'attrice britannica premio Oscar, 91 anni, al programma Today di Bbc Radio 4. "Non posso stare sul palco. Non posso più fare uno spettacolo teatrale. Non posso più fare un film. Non posso più leggere", ha detto. La malattia le rende difficile perfino riconoscere i volti: a volte, ha spiegato, si avvicina alle persone sbagliate "e dà loro quasi un abbraccio" prima di accorgersi dell'errore. Sull'invecchiamento è stata netta: "Non ha proprio niente di buono. Non ci penso troppo".