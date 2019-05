Myss Keta in concerto al Mi Ami Festival di Milano: la scaletta

Partirà dal Mi Ami Festival il tour estivo di Myss Keta, anche se di fatto si tratta della prosecuzione del giro d’Italia conclusosi al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo venerdì 17 maggio. La cantante mascherata torna a casa, in quella Milano che spesso racconta nei suoi pezzi, per presenziare sabato 25 maggio a mezzanotte sul Palco Jowae. Ci sarà tanto del suo ultimo album, “Paprika”, uscito lo scorso 29 marzo per Universal Music e La Tempesta Dischi. In copertina, la provocatoria artista lombarda cavalca una gigantesca mortadella, fasciata da un abito rosso e con indosso maschera e occhiali scuri. Un’estetica che si rifà un po’ a Bigas Luna, un po’ a Tinto Brass e soprattutto al cinema d’animazione giapponese che nei giorni scorsi ha iniziato a tremare dopo la diffusione online di una presunta foto della cantante per la prima volta senza maschera. Sarà lei o non sarà lei?

Il “Paprika Tour”

Un’estate ricchissima di appuntamenti per Myss Keta. L’artista mascherata inizierà dal MiAmi di Milano la sua estate all’interno del “Paprika Tour”, che poi tra giugno e luglio farà il giro dei festival d’Italia. E non solo, perché la cantante meneghina avrà l’onore, sabato 1 giugno, di portare la sua musica a Parigi, sul palco del Trou Aux Biches, e a Ferropolis, in Germania, al Melt Festival. Di seguito tutte le date al momento in programma:

Sabato 25 maggio – Milano, Mi Ami Festival

Sabato 1 giugno – Parigi, Trou Aux Biches

Venerdì 7 giugno – Treviso, Core Festival (con Calcutta, Pinguini Tattici Nucleari e Ghemon)

Venerdì 14 giugno – Porto Sant’Elpidio (FM), International Motor Days

Sabato 15 giugno – Formigine (TO), Moninga Open Air Festival

Mercoledì 19 giugno – Roma, Villa Ada

Venerdì 21 giugno – Vicenza, Lumen Festival

Sabato 6 luglio – Conversano (BA), Casa delle Arti

Venerdì 12 luglio – Arezzo, Men/Go Music Fest

Venerdì 19 luglio – Ferropolis, Melt Festival

Sabato 20 luglio – Vialfrè (TO), Apolide Festival

Venerdì 26 luglio – San Severo (FG), Tanqueray x Alibi Summer Festival

La possibile scaletta

Trattandosi della prima data del tour estivo, è difficile fare ipotesi su quale sarà la scaletta scelta dall’artista milanese per la sua esibizione sul palco dell’Idroscalo. Non potranno mancare le sue hit ormai più consolidate, come “Milano Sushi & Coca”, il brano che l’ha lanciata partendo dal mondo dei social, passando per “Una donna che conta”, “Irreversibile” e “Una vita in capslock”. Ma poi non mancheranno di certo i brani tratti dal suo ultimo disco, “Paprika”, a partire dal singolo con Gué Pequeno “Pazzeska”. Il disco è ricco di featuring, con collaborazioni con Mahmood, Gabry Ponte, Gemitaiz, Luché e molti altri. Questa la tracklist dell’album, dalla quale sicuramente Myss Keta, che dai suoi social ha annunciato piccanti sorprese, attingerà a piene mani: