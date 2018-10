Myss Keta: le canzoni più famose della rapper nata su Youtube

Un po’ Madonna, un po’ Peaches, un po’ Raffaella Carrà. E una maschera dietro la quale celare la propria identità. Myss Keta si è fatta conoscere partendo da YouTube ed ha messo a soqquadro la musica italiana (e non solo, visto che il prossimo 28 novembre sbarcherà al Berghain di Berlino) con la sua elettronica acida e i suoi testi provocatori e taglienti, che hanno spesso la droga al centro dell’attenzione. Andiamo a scoprire le dieci canzoni più famose dell'artista che sarà protagonista domani sera alle 19.25 nel salotto di Mara Maionchi "Mara Impara" su Sky Uno:

Milano Sushi & Coca Xananas Una Donna Che Conta Le Ragazze Di Porta Venezia In Gabbia (Non Ci Vado) Una Vita In Capslock Burqa Di Gucci Monica Botox Irreversibile

Milano Sushi & Coca

“Milano Sushi & Coca” è il primo successo che Myss Keta, con la collaborazione del collettivo Motel Fontanini, miete lanciando i suoi brani sui suoi canali social a partire dal 2013. Un affresco della Milano notturna impietoso e senza peli sulla lingua. «Bamba, soldi e sesso, la strada del successo»: un mantra.

Xananas

Con “Xananas” Myss Keta entra nel circuito discografico ufficiale. Il brano, che vede la produzione di Popolous, è il singolo che lancia l’ep “Carpaccio Ghiacciato”, uscito nell’estate 2017. «Non sono nichilista, scelgo Prada a Nietzsche. Io sono l'opera e tu sei la cornice». Colpiti e affondati.

Una Donna Che Conta

“Una Donna Che Conta” è uno dei brani contenuti in “Una Vita In Capslock”, primo disco vero e proprio dell’artista, uscito ad aprile. Al solito, Myss Keta fa centro anche con il video, il primo in Italia girato con la tecnologia Bolt già usata da Kendrick Lamar.

Le Ragazze Di Porta Venezia

Un altro dei successi della prima Myss Keta, che punta il suo sguardo sulle adolescenti bene di Milano con un sound decisamente più vicino all’hip-hop che all’elettronica di “Milano Sushi & Coca”. Il resto lo fa il fantastico video a bassa fedeltà.

In Gabbia (Non Ci Vado)

Una Myss Keta al massimo della sua irriverenza quella che nel 2015 esplode con “In Gabbia (Non Ci Vado)”. L’artista chiama in ballo con leggerezza i grandi misfatti della cronaca nera recente con le manette dorate ai polsi. Irresistibile.

Una Vita In Capslock

È il singolo di lancio dell’album omonimo, uscito con un video al fulmicotone il 14 febbraio scorso. Un’altra invettiva contro la vita moderna che soffoca il singolo nella sua quotidianità. Con un groove oscuro e trascinante.

Burqa Di Gucci

Un simil telegiornale condotto dalla Myss in burqa. “Burqa Di Gucci”, brano del 2015, centrifuga le paure, desideri e cliché dell’uomo moderno.

Monica

In “Monica” si rinnova la collaborazione tra Myss Keta e Popolous: quest’ultimo ne lima gli angoli più spigolosi della sua musica, lei invece si crogiola tra banchieri, parrucchiere e starlette.

Botox

In “Botox”, terzo singolo da “Una Vita In Capslock”, Myss Keta ospita a sorpresa l’attrice Tea Falco in un video conturbante e disturbante. Il resto lo fa un groove che non dà fiato.

Irreversibile

“Irreversibile” è l’ultimo singolo tratto da “Una Vita In Casplock”, dato alle stampe giusto ieri. Le riprese del video sono state effettuate durante la serata di apertura dell’Uvic Tour il 19 aprile scorso ai Magazzini Generali di Milano.

Non perderti Mara Maionchi che intervista Myss Keta su Sky Uno mercoledì 31 ottobre alle 19.25.