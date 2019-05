Zucchero celebra "Oro incenso & birra": 30 anni dell'album record

A 30 anni dall’uscita di “Oro incenso & birra”, Zucchero Fornaciari celebra il suo quinto disco con un’edizione speciale con una nuova vesta arricchita. L’album è il disco italiano più acquistato nel mondo e ha venduto oltre 8 milioni di copie, un successo straordinario che ha fatto conoscere Zucchero in Europa e negli Stati Uniti. Considerato uno dei dischi italiani più belli di sempre, contiene hit che hanno segnato la carriera del cantautore. Da “Diavolo in me” a “Diamante” passando per “Overdose d’amore”, tutti sono entrati nel repertorio della musica leggera italiana. Da venerdì 14 giugno 2019 sarà disponibile “Oro Incenso & Birra 30th Anniversary”, una speciale edizione disponibile in tre versioni: LP rimasterizzato 180g, 3CD rimasterizzati e Super Deluxe Edition in tiratura limitata e numerata con 3CD, LP e DVD, contenente un'intervista a Zucchero con immagini di repertorio, i videoclip dei brani del disco e un libro fotografico con aforismi e la storia dell'album raccontata dallo stesso Zucchero.

Oro Incenso & Birra 30th Anniversary, la tracklist

Una celebrazione doverosa per un album che ad oggi resta una pietra miliare della discografia di Zucchero e della musica italiana. La versione in 3CD, contenuta anche nella Super Deluxe Edition, è così strutturata:

CD1: “ORO INCENSO & BIRRA Original Album

Overdose (d'amore) Nice (Nietzsche) che dice Il mare (impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle...) Madre dolcissima Diavolo in me Iruben me A Wonderful World Diamante Libera l'Amore

CD2: ORO INCENSO & BIRRA International Album

Diamante - english version Wonderful World - feat Eric Clapton Il mare (impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle...) Mama Dunes of mercy Senza una Donna (without a woman) - feat Paul Young You're Losing me Solo una sana e consapevole libidine... You're Chosen me Diavolo in me Overdose (d'amore) Nice (Nietzsche) che dice

CD3: ORO INCENSO & BIRRA Unreleased Demo Version

Overdose (d'amore) Nice (Nietzsche) che dice Il mare (impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle...) Madre dolcissima Diavolo in me Iruben me Diamante

Il CD2 contiene i duetti “Wonderful World” insieme a Eric Clapton e “Senza una donna (Without A Woman)” con Paul Young ed è la versione dell’album uscita nel Regno Unito. Il CD3 invece contiene demo inediti di sette brani del disco originale. Tutte sono state realizzate in inglese maccheronico dallo stesso Zucchero per dar forma alla parte sonora.

Le parole di Zucchero

Zucchero ha raccontato così la genesi di “Oro Incenso & Birra”: «Per me l'album rappresentava una sfida non da poco perché venivo da 'Blue's' che era andato benissimo, era stato un record sia per come aveva incontrato i gusti del pubblico, sia nell'accoglienza dei critici e poi nelle vendite. Avevo incominciato a fare i concerti negli stadi. Quindi come fai a bissare un successo così grosso con un altro album a distanza di neanche due anni? Però non ci ho pensato, non ero stressato, non vivevo la cosa con ansia, ho preferito l'azione al pensiero e questo perché avevo accumulato tante, tante cose durante gli anni della gavetta, dalle varie band, ero passato attraverso tanti generi musicali».