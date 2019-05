Franco 126 in concerto al Mi Ami Festival di Milano: la scaletta

Dopo essersi esibito nella prima parte del tour, di scena nei principali club italiani, Franco126 è pronto per “Stanza Singola Summer Tour”. Solo un mese fa ha chiuso a Napoli la prima tranche di concerti ma dopo poche settimane eccolo di nuovo in scena a Prato per il Prato a Tutta Birra tenutosi il 18 maggio. La seconda data del tour sarà al Mi Ami Festival di Milano dove farà parte del numeroso cast di questa edizione. Franco126 è impegnato nella promozione del suo album da solista “Stanza Singola”, uscito lo scorso gennaio e il primo dopo la fine del sodalizio con Carl Brave. Il singolo omonimo, in collaborazione con Tommaso Paradiso, è stato uno dei successi di questa prima parte del 2019 e ora con il tour estivo porterà la sua musica in giro per l’Italia in diciotto date fino a metà settembre.

Il tour estivo di Franco126

Ecco tutti gli appuntamenti in calendario:

24/05 MI AMI Milano

31/05 Meeting Del Mare - Marina di Camerota (SA)

7/06 Musica Senza Etichetta - Potenza

29/06 Pinewood Festival - L'Aquila

2/07 Rock in Roma - Roma

5/07 Tanta Robba Festival - Cremona

9/07 Caserta Music Festival - Caserta

11/07 Men/Go Music Fest - Arezzo

13/07 Home Venice Festival - Venezia

14/07 Resta in festa - Palazzolo Sull'Oglio (BS)

20/07 Apolide Festival - Vialfrè (TO)

2/08 Indiegeno Fest - Patti - (ME)

3/08 Color Fest - Platania (CZ)

12/08 SEI - Sud Est Indipendente Festival - Serranova di Carovigno (BR)

16/08 Beky Bay - Bellaria Igea Marina (Rimini)

1/09 Beat Festival Empoli

8/09 Rigenera - Palo Del Colle (BA)

Importantissima la tappa al MiAmi Festival di Milano, festival in scena per tre giorni al Circolo Magnolia di Segrate. Una kermesse dedicata alla musica, all’arte, all’intrattenimento e allo storytelling che inizierà venerdì 24 maggio. Saranno quattro i palchi per offrire un’esperienza a 360 gradi per tutti coloro che parteciperanno al festival. Franco126 si esibirà sul Palco Jowae alle 23.40 subito dopo la perfomance di Giorgio Poi. Nello stesso settore si alterneranno dalle 17: Fadi, Bartolini, Dola, Fulminacci, Dutch Nazari ed Eugenio in Via i Gioia.

La possibile scaletta del concerto

Un’autentica festa della musica dove Franco126 potrà portare in scena lo spettacolo che ha programmato per l’estate. Con un solo album in studio, il rapper cantautore ha scelto di omaggiare nei suoi concerti la figura di Franco Califano, fonte di ispirazione e punto di riferimento dell’artista. Per farlo nella prima parte del tour ha dato vita ad un medley dedicato al cantautore cantando “Io non piango” e “La mia libertà”, due delle canzoni più apprezzate dallo stesso artista. In vista dello spettacolo previsto per Mi Ami Festival 2019, non si conosce ancora la scaletta in programma ma molto probabilmente verrà adattata quella costruita per la prima parte del tour. Ecco la scaletta eseguita nel concerto di Roma in scena il 14 marzo scorso:

"Fa lo stesso" "San Siro" "Brioschi" "Noccioline" "Nuvole di drago" "Solo guai" "Sempre in due" "Senza di me" "Parole crociate" "Oi oi" "Interrail" "Stanza singola" Medley Califano: "Io non piango/La mia libertà" "Ieri l'altro" "Vabbè" "Frigobar"

Bis: