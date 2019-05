Ex-Otago in concerto, 4 nuove date per il tour estivo

Quattro nuovi appuntamenti vanno ad arricchire il fitto calendario estivo degli Ex-Otago. Il “La notte chiama Tour 2019” vede aggiungersi infatti quattro ulteriori date. I nuovi appuntamenti li porteranno il 15 giugno a Grado (GO) in occasione del Grado Music Festival, poi ad Assisi (PG) all’interno del Riverock Festival il 28 giugno, mentre il 25 luglio la band sarà ospite al Mind Festival di Montecosaro (MC) e il 16 agosto si esibirà al Carsica Festival di Laterza (TA). Le nuove date si aggiungono al calendario già annunciato che porterà la band su e giù per l’Italia, dove i cinque sono attesi per riabbracciare tutto il loro pubblico. Il tour è prodotto da Magellano Concerti. Sul palco, quando ci sono gli Ex-Otago non è mai il solito concerto ma uno show spettacolare: grande musica, visual, emozioni, momenti di riflessione e tante sorprese. Ci si scatenerà con le hit più ballerine come “Tutto bene” e “Cinghiali incazzati” e ci si abbraccerà sulle note dei successi più romantici e sui brani di “Corochinato”, il nuovo album uscito per Garrincha Dischi ed Inri e distribuito in licenza da Polydor/Universal Music Italia.

Il “La notte chiama Tour 2019”

Dopo il prologo del concertone del Primo Maggio, partirà da Barzio, in provincia di Lecco, il “La notte chiama Tour 2019” vero e proprio, che poi proseguirà fino alla fine di agosto. I biglietti per alcune delle date sono già in vendita sul circuito Ticketone a prezzi che partono da 23 euro. Di seguito tutte le date dei concerti degli Ex-Otago in programma al momento, con la band che salirà sul palco di molti dei principali festival italiani.

Sabato 8 giugno – Barzio (LC), Nameless Festival

Domenica 9 giugno – San Polo di Torrile (PR), Parma Music Park

Sabato 15 giugno – Grado (GO), Grado Music Festival

Giovedì 27 giugno – Milano, Tuborg Open Fest

Venerdì 28 giugno – Assisi (PG), Riverock Festival

Mercoledì 3 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival

Venerdì 12 luglio – Bologna, Indimenticabile Festival

Sabato 13 luglio – Tortona (AL), Arena Derthona

Venerdì 19 luglio – Roma, Rock in Roma

Domenica 21 luglio – Treviso, Suoni di Marca

Giovedì 25 luglio – Montecosaro (MC), Mind Festival

Venerdì 9 agosto – Cinquale (MS), Arena della Versilia

Venerdì 16 agosto – Laterza (TA), Carsica Festival

Sabato 17 agosto – Fasano (BR), Costa dei Trulli Festival

Sabato 24 agosto – Bellaria Igea Marina (RN), Beky Bay

La possibile scaletta

Il repertorio degli Ex-Otago non si è arricchito rispetto all’ultimo tour, conclusosi a metà aprile, per cui è possibile immaginare che la scaletta dei concerti potrebbe non variare di molto. Per farsi un’idea di cosa ci si potrà aspettare nei live delle prossime settimane, ecco la scaletta portata dalla band sul palco del Fabrique di Milano lo scorso 5 aprile: