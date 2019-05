Rihanna conferma di essere al lavoro sul nuovo album

Ancora non c’è una data di uscita, ma la conferma è arrivata dalla bocca della stessa Rihanna: il nuovo album ci sarà e avrà sonorità marcatamente reggae. Lo aveva già anticipato ad altri magazine, ma è la prima volta che il progetto sembra così maturo.

Il nuovo album di Rihanna

Parlando con Vogue, diversi mesi fa, Rihanna aveva espresso il desiderio di pubblicare un album dedicato alle sue origini caraibiche. In seguito, è girata la voce che la star fosse attivamente al lavoro su un nuovo disco e che «il team di Rihanna sta valutando circa 500 tracce per il progetto, presentate da diversi produttori e scrittori». La fonte anonima che ha parlato con il Rolling Stones ha poi aggiunto: «Devono scegliere solo 10 tracce. Stanno organizzando dei writing camp e cercano di tenere il progetto il più segreto possibile ormai da un anno e mezzo». Sul Time’s T Magazine, Rihanna ha di recente scucito qualche altra informazione sulla possibile nuova release. Il nuovo album potrebbe infatti intitolarsi “R9”, nomignolo che la sua fanbase le ha affidato siccome sarà proprio il suo nono disco. «Penso che lo chiamerò così, perché mi hanno tormentata con questo “R9, R9, quando uscirà R9?” Come potrei accettare un altro titolo se questo mi è stato marchiato a fuoco nel cervello?»

Nel corso dell’intervista, Rihanna ha inoltre smentito di trovarsi al lavoro con Lady Gaga, ma di essere aperta a possibili collaborazioni. Attenzione: non tutte, però. RiRi ha accuratamente specificato che in questo disco non ci saranno collaborazioni con Drake. «Non in questo album, di sicuro». È dal lontano 2016 che i fan attendono con ansia un nuovo disco di Rihanna. L’ultimo album si intitolava “Anti” e ha presentato una serie di singoli che sono rimasti nelle playlist degli irriducibili, tra cui “Work”, “Kiss it Better”, “Needed Me” e “Love on the Brain”.

Da Fenty a Rihanna: ritorno alla musica



Il nuovo album di Rihanna rappresenterebbe il ritorno alla musica della star dopo diversi anni trascorsi a prendersi cura del suo nuovo business: Fenty. Il marchio di cosmesi ha di recente stretto una collaborazione con LVMH che aprirà il mercato anche all’abbigliamento di lusso, facendo di Rihanna l’unica donna di colore a capo di una luxury fashion house a Parigi. Non più solo cosmetici, dunque, ma anche vestiti. La distribuzione è prevista solo tramite il canale online. «Avevo inizialmente paura di entrare nel mercato del celebrity make up. Vedevo brand come Hilary Duff e Hannah Montana che riscuotevano così tanto successo. Questo, almeno finché il mercato non si è saturato così tanto che il loro personal brand ha finito per diluirsi». Ecco perché il suo business si chiama “Fenty” e non Rihanna: «Ho scelto questo nome perché così non dovevate sentire la parola “Rihanna” tutte le volte che vi capitava di vedere qualcosa di fatto da me. Rihanna è rimasta alla musica, ma il resto dei miei brand saranno Fenty».