Rihanna, il nuovo album uscirà nel 2019: “Quasi finito, è vicinissimo”

Il nuovo album di Rihanna è sempre più vicino. È quanto si apprende dalle recenti dichiarazioni di The-Dream, collaboratore della cantante di Barbados. Il disco potrebbe vedere la luce nel corso del 2019, un indizio che la star ha dato in risposta a un fan su Instagram.

Il nuovo album è quasi finito

Rihanna sta per tornare sulle scene della musica internazionale con un nuovo album di inediti, di cui non sono stati ancora resi noti né il titolo né la data di uscita. Quella che fino a qualche settimana fa circolava come indiscrezione, sembrerebbe oggi una notizia confermata, viste le recenti dichiarazioni rilasciate dal suo produttore The-Dream ai microfoni di Hot 97, una nota emittente radiofonica statunitense. «Lo sta preparando, l'ha quasi finito. È vicinissimo» ha spiegato il collaboratore della star, spiegando come al momento Rihanna sia impegnata nelle ultime fasi di lavorazione del disco. Un’ulteriore conferma dell’uscita di un nuovo progetto discografico era arrivata anche alla fine del 2018 da un altro collaboratore della cantante, Kuk Harrell, che aveva accennato alla possibilità di vedere in pubblicazione ben due album, uno sperimentale e uno pop. «Attualmente – scriveva il collaboratore su Instagram - Rihanna è al lavoro su due dischi, uno pieno di canzoni più commerciali ed uno più sperimentale e sta riflettendo sul fatto di pubblicare due dischi diversi se le canzoni non dovessero stare bene nello stesso album».

Le indiscrezioni sulla data di uscita del nuovo album

Per quanto riguarda la data di uscita del disco, le indiscrezioni sostengono che l’album potrebbe vedere la luce proprio nel corso del 2019. A incentivare questi rumors avrebbe contribuito soprattutto la risposta di Rihanna ad un suo fan sul suo account ufficiale di Instagram. L’artista, infatti, in una serie di commenti, avrebbe scritto semplicemente “2019”, senza specificare ulteriori dettagli sul mese o il giorno. Al momento, si può solo affermare che il nuovo disco di inediti seguirà a “Anti”, ultimo album in studio pubblicato dalla cantante di Barbados il 28 gennaio 2016.

La musica sempre nel cuore

Il 28 gennaio scorso, in occasione del terzo anniversario dell’uscita dell’ultimo album “Anti”, Rihanna ha pubblicato un messaggio su Instagram per ringraziare i fan e per ricordare a tutti che la musica è e sarà sempre il suo più grande amore. «3 anni – ha scritto – e questo bambino è ancora nella classifica di Billboard 200! Grazie per il vostro continuo sostegno ed entusiasmo. La musica è stata la mia spinta verso ogni altra meravigliosa opportunità creativa che ho esplorato. E sono grata per questo. Ma la musica è e sarà sempre il mio primo amore, la connessione diretta al vostro spirito. Sono felice di avervi! Un amore sempre». Così, dopo essersi cimentata in altri settori, tra cui la moda e il beauty con una sua linea personale, la cantante di Barbados torna alla sua grande passione con questo nuovo album di inediti.

“Anti”, l’ultimo album in studio di Rihanna

Rihanna ha pubblicato il suo ultimo e ottavo album in studio a gennaio del 2016. Si tratta di “Anti”, uscito con le etichette discografiche Westbury Road e Roc Nation, la cui pubblicazione è stata anticipata di un giorno dal singolo “Work”. Il disco rappresenta il ritorno della star sulle scene musicali internazionali dopo un’assenza di tre anni, anche se vi ha lavorato dal 2014. “Anti” ha raccolto tanti consensi sia dalla critica che dal pubblico ed è è ancora presente, a distanza di tre anni, nella famosa classifica statunitense di Billboard 200.