Noemi in tour, le date del "Blues & Love summer tour"

Noemi sarà in tour quest'estate con uno spettacolo improntato sulla black music. Ecco tutte le date del "Blues and Love Summer Tour 2019"

A sorpresa Noemi ha annunciato attraverso i suoi social un nuovo tour. La cantante sarà in scena con un progetto totalmente nuovo e che punterà tutto sulla black music, il suo “primo amore”. Il “Blues and Love Summer Tour 2019” partirà a giugno e sarà formato da otto date che attraverseranno l’Italia. La stessa Noemi ha rivelato con il suo messaggio come verrà strutturato il live: «La black music è il mio primo amore, per questo girerò l’Italia con un progetto live completamente nuovo dove mi misurerò cantando canzoni del repertorio blues, funky e reggae. Immancabili pezzi di Janis Joplin, Wilson Pickett, Marvin Gaye, James Brown, Amy Winehouse, Bob Marley, Stevie Wonder e tanti altri, insieme ai classici del mio repertorio riarrangiati in chiave blues!».

Le date del "Blues and Love Summer Tour 2019"

Il tour arriva dopo la pubblicazione dell’album “La luna” uscito nel 2018 dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Dal progetto discografico sono stati estratti quattro singoli: “Non smettere mai di cercarmi”, “Autunno”, “I miei rimedi” e “Porcellana”. Probabile che anche alcuni dei brani che fanno parte dell’ultimo album, verranno riproposti in questo spettacolo completamente innovativo. L’intenzione è quella di puntare a versioni reggae, funky e blues. Il tour partirà l’8 giugno da Imola e terminerà il 21 agosto a Porto Rotondo. Nel mezzo anche la tappa al Lucca Summer Festival dove esibirà nella serata del 30 giugno, prima dello spettacolo di Francesco De Gregori. Ecco tutte le date del “Blues and Love Summer Tour 2019”:

08 GIUGNO – IMOLA – PIAZZA MATTEOTTI

30 GIUGNO – LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL (a seguire sul palco Francesco De Gregori)

06 LUGLIO – SAN VENANZO (TR) – FESTIVAL INCANTO D’ESTATE

14 LUGLIO – PORTO S. ELPIDIO (FM) – PIAZZA FRATELLI CERVI

11 AGOSTO – SILANUS (NU) – PIAZZA DEI MILLE

15 AGOSTO – SAUZE D’OULX (TO) – SCENARIO MONTAGNA

17 AGOSTO – MARINA DI PIETRASANTA (LU) – LA VERSILIANA

21 AGOSTO – PORTO ROTONDO (OT) – ANFITEATRO

I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.

L'album "La luna" e il duetto a Sanremo

L’ultimo tour di Noemi è stato quello che ha accompagnato l’uscita del disco “La luna”. Una lunghissima serie di date che l’hanno impegnata da maggio a settembre con la tappa del Teatro degli Arcimboldi dove la cantante ha duettato con Arisa e Morgan. “La luna” era arrivato a due anni di distanza da “Cuore d’artista” e il titolo dell’album è ispirato alla canzone “Dillo alla luna” di Vasco Rossi. Composto da 13 brani, il disco attraversa stili musicali differenti, e vanta anche collaborazioni e firme diverse: tra gli autori che si sono messi a disposizione della voce di Noemi ci sono Tommaso Paradiso, Tricarico, Giuseppe Anastasi. Nel 2019 Noemi ha partecipato anche al Festival di Sanremo nella serata dei duetti. La cantante ha affiancato Irama nella canzone “La ragazza con il cuore di latta”, una scelta voluta proprio dallo stesso Irama. L’artista romana è nota per il suo impegno con molte associazioni a favore delle donne e quindi, nessuno meglio di lei avrebbe potuto reinterpretare un brano che racconta una storia di abuso e violenze in famiglia.