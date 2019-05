Doppia tappa partenopea per il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso, che lunedì 6 e martedì 7 maggio è attesa al Palapartenope di Napoli.

Alessandra Amoroso in concerto a Napoli: le info

Due date ma nessun biglietto disponibile: entrambi gli show in programma a Napoli sono da tempo sold out. L’inizio dei due concerti è in programma per le 21. Il Palapartenope si trova in via Barbagallo ed è facilmente raggiungibile sia con i mezzi di trasporto pubblico che con la propria auto. Il palazzetto dello sport, infatti, è situato a pochi metri dalle fermate di Edenlandia e Agnano della linea Cumana, a sua volta collegata alla stazione e al centro città. In alternativa, è possibile raggiungere il palasport in auto, prendendo l’uscita della tangenziale Fuorigrotta o Agnano. La struttura è dotata di un ampio parcheggio.

Alessandra Amoroso in concerto a Napoli: la scaletta

Il doppio evento napoletano sarà uno degli ultimi appuntamenti di Alessandra Amoroso nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia. Occasioni, queste, in cui l’artista pugliese ha fatto ascoltare al suo pubblico i brani estratti dal suo ultimo album, “10”. E i due concerti campani non rappresenteranno un’eccezione, con le canzoni del disco che giocheranno la parte del leone nel corso della scaletta. A partire dai quattro singoli: “La stessa”, “Trova un modo”, “Dalla tua parte” e “Forza e coraggio”. Tra l’altro, sono proprio la prima e l’ultima canzone dei due concerti, nel corso dei quali a trovare posto saranno però anche le canzoni che hanno reso celebre l’artista, come “Sul ciglio senza far rumore”, “Comunque andare” e “Vivere a colori”. La scaletta è ormai rodata ma, forse anche proprio per questo, non è da escludere che Alessandra Amoroso decida di fare delle sorprese al suo pubblico, modificando l’ordine delle canzoni.

La probabile scaletta del concerto di Alessandra Amoroso al Palapartenope di Napoli

La stessa Fidati ancora di Me Avrò cura di tutto Sul ciglio senza far rumore Dalla tua parte La gente non sei tu Cadere piano Comunque andare Immobile Stupida Stella Incantevole Estranei a partire da ieri Senza nuvole Urlo e non mi senti Niente Ti aspetto È vero che vuoi restare Amore puro Difendimi sempre Trova un modo La vita in un anno Buongiorno Declinami l’amore Simmetria dei desideri Se il mondo ha il nostro volto Il mio stato di felicità Vivere a colori Ogni santissimo giorno Forza e coraggio

Le rimanenti date del “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso

Dopo i due concerti in programma a Napoli, il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso si avvierà verso il rush finale. Il prossimo doppio appuntamento è una “partita in casa”, con i due show del 9 e del 10 maggio al Palaflorio di Bari: entrambi sold out. Quindi, l’ultima data della tournée sarà il 13 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale, in Provincia di Catania: spettacolo per il quale è ancora possibile comprare i biglietti sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati a partire da 58 euro.