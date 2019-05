Concerto del Primo Maggio a Napoli con i 99 Posse

Dalle ore 14 a tarda notte, con una quarantina di band ad alternarsi sul palco di piazza Dante e i 99 Posse ad “incendiare” il folto pubblico atteso. Anche Napoli avrà il suo concertone del Primo Maggio, che ritorna a due anni di distanza dall’edizione 2017. Lo slogan dell'edizione 2019 è "Napoli parla un'altra lingua". Tema principale della giornata saranno le lotte contro i cambiamenti climatici e la giustizia ambientale, argomenti che la piazza napoletana condividerà con quella di Taranto e con quella di Cosenza, essendo i tre eventi gemellati. In programma anche scambi di video messaggi fra i tre capoluoghi meridionali. Sul palco anche le esperienze di comitati e associazioni vari: Stop biocidio, che si batte per la giustizia ambientale nella Terra dei Fuochi, Fridays for Future, un operaio dell'Ilva di Taranto, i cittadini in lotta contro le Fonderie Pisano di Salerno, il centro sociale ex canapificio di Caserta, il comitato No grandi navi di Venezia, il comitato Vele di Scampia. E poi ci sarà un collegamento con la missione mediterranea della nave Mare Jonio impegnata a salvare i migranti in mare. Infine, farà un suo intervento anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, visto che il Comune patrocina l’iniziativa, che ha Massimo Jovine (bassista dei 99 Posse) come direttore artistico.

L’elenco degli artisti presenti

Ci saranno tanti artisti del sottobosco musicale campano, ma anche un paio di nomi di richiamo nazionale: su tutti i “padroni di casa” ovvero i 99 Posse, tra i pionieri dell’hip hop in salsa italica. A presentare l’evento Anna Trieste e Gianni Simeoli. Questo l’elenco degli artisti (che hanno aderito tutti a titolo gratuito) che si alterneranno sul palco napoletano:

99 posse

Alan Wurzburger

Aldolà Chivalà

Alessio Arena

Armouann

Bandao

Bisca

Cabiria

Capone & Bungt Bangt

Ciccio Merolla

Cultural Boo Team

Cyrus o’ Neal

Emiliana Cantone

Ensi,

Fede'n ‘Marlen

Frank Carpentieri

Folkabbestia

Gnut e Sollo

Graman

Il nucleo

Jey Lillo

Jovine

Kafka sui pattini

Kalis

La Zero

Lorenzo Girotti

Maldestro

Maria Nazionale

Megaride

Mujeres Creando

Nicola Siciliano

O’ rom

Oyoshe e Dope One

Paky G

Rione Junno

Romito

Scapestro

Sud58

Suonno d'ajere

Tartaglia aneuro

The Cyborgs

Tommaso Primo

Ventinove e trenta

Zezi

Il ritorno dei 99 Posse

Sono stati tra gli apripista della scena musicale alternativa napoletana, quella che si ribellava ad un certo modo di guardare alla musica campana. I 99 Posse oggi sono molto diversi da quelli degli anni Novanta, quando si fecero conoscere con “Curre curre guagliò”, colonna sonora del film di Gabriele Salvatores “Sud” del 1993. Il successo arrivò poco dopo, con l’ingresso nel gruppo di Meg e l’album “Corto circuito” del 1998, che vendette 160 mila copie trainato dalla hit “Quello che”. L’uscita di scena della cantante, nel 2001, portò alla fine della prima fase della carriera del gruppo, che poi tornò insieme nel 2009, nonostante i progetti paralleli di O’ Zulu e Jovine. Da sempre molto impegnati sul fronte politico e sempre al centro delle attenzioni per il loro linguaggio crudo e i loro problemi con la droga, restano comunque un punto di riferimento per la musica hip-hop di casa nostra.