Chi è Meg, la carriera dell'ex 99 Posse

Negli anni novanta è stata la leader dei 99 Posse insieme a O Zulù, poi un’interessante carriera da solista dove si è distinta per la sperimentazione e le tante collaborazioni instaurate, ora però il suo nome diventa virale per una rivelazione gossip, tutta da verificare. Siamo parlando di Meg, nome d’arte di Maria Di Donna, che sembrerebbe essere la nuova fidanzata di Roberto Saviano. Alcune fonti hanno rivelato che i due risulterebbero residenti in una caserma dei carabinieri a pochi passi dal Parlamento. Un’indiscrezione che pone l’attenzione sulla carriera di Meg e sul suo percorso musicale partito nel 1991.

Meg, gli anni nei 99 Posse

Nata a Napoli, Meg torna nella sua città dopo gli studi universitari in Inghilterra. Durante gli anni delle nuove occupazioni delle facoltà, in particolare quella di lettere, conosce i 99 Posse e ne entra a far parte. La formazione era composta da Luca “O Zulù” Persico, Marco “Kaya Pezz8” Messina, Massimo “JRM” Jovine, PapaJ e Meg. Il gruppo è la diretta espressione del “Centro Sociale Occupato Autogestito” Officina 99 e subito si fa notare con i singoli “Rafaniello” e “Salario garantito”. L’impegno politico unito all’interessante proposta musicale mette subito in luce i 99 Posse che stringono una lunga collaborazione con gli Almamegretta e i Bisca. Dopo il successo del loro primo album “Curre curre guagliò” che permette al gruppo di vincere la Targa Tenco come miglior contributo in dialetto dell’anno, Meg entra a far parte ufficialmente con l’album “Guai a chi ci tocca” e “Cerco Tiempo”. Quest’ultimo, uscito nel 1996, ha raggiunto le 80 mila copie vendute. Il successo nazionale arriva definitivamente con “Corto Circuito”, uscito nel 1998 e che raddoppiò le vendite di “Cerco Tiempo”. Nel 2000 uscì il loro ultimo album completamente inedito: “La vida que vendrà”.

La carriera da solista

Ad un anno di distanza dall’addio ai 99 Posse, Meg dà vita al progetto Nous. Dalla collaborazione con Marco Messina arriva l'album “La tempesta”, disco e colonna sonora dal vivo dello spettacolo teatrale Dentro la tempesta. Nel 2004 pubblica il singolo “Simbiosi”, prima traccia del debutto solista della cantante. Poco dopo esce l'album, intitolato semplicemente Meg. Durante la promozione dell’album partecipa a manifestazioni internazionali in compagnia dei Chemical Brothers, Garbage e Snoop Dogg. Nel 2008 pubblica il suo secondo album “Psychodelice”, anticipato dal singolo “Distante”. Il disco, prodotto da Stefano Fontana, le permette di vincere il premio come “migliore artista indipendente”. Nel 2009 e 2010 propone un tour con il trio Phone Jones, in cui la musica del concerto è prodotta esclusivamente dagli iPhone. Nei successivi anni collabora con Colapesce e Clementino e nel 2015 con il singolo “Imperfezione” propone il suo terzo e ultimo album che porta lo stesso nome del brano. L’ultimo progetto di Meg è datato 2017 quando ha pubblicato “Concerto imPerfetto”, album dal vivo che contiene i suoi maggiori successi registrati al Teatro Carignano di Torino.