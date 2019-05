Concerto del Primo Maggio: chi sono i conduttori

Il consueto concerto del Primo Maggio a Roma si terrà come sempre in Piazza San Giovanni Laterano a partire dalle ore 15. Negli ultimi giorni è stato presentato il grande cast che parteciperà all’evento che celebra la Festa del Lavoro. Tra gli artisti spicca la presenza di Noel Gallagher, così come i ritorni di Daniele Silvestri e i Subsonica. Il concerto del 1 maggio 2019, organizzato dai sindacati italiani CGIL, CISL e UIL sarà condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. La nostra Europa, il lavoro i diritti, lo stato sociale, saranno i temi guida del Concerto del Primo Maggio di quest'anno così come annunciato in conferenza stampa.

Ambra Angiolini ritorna sul palco del Primo Maggio

Torna quindi la coppia di conduttori Ambra Angiolini e Lodo Guenzi che lo scorso anno aveva colpito il pubblico per l’armonia creata sul palco e la capacità di gestire con grande efficacia la lunghissima diretta dell’evento. I due si esibiranno anche in una canzone: «Al centro di questa giornata ci sono temi importanti che spero emergano, e la forza della musica, chi se ne frega se sul palco ci siano uomini o donne» ha dichiarato Ambra. Magari l’Italia «fosse come piazza San Giovanni quel giorno – aggiunge – Si parte in pochi e la sera si diventa tantissimi, uniti come fosse un’unica persona». Ormai da anni Ambra Angiolini ha dimostrato tutte le sue capacità artistiche in tv, radio, cinema e teatro. Con un passato da cantante che le ha permesso di conquistare numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero, ha poi dato una svolta alla sua carriera grazie al cinema. Vincitrice del Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista per il film “Saturno Contro”, non ha più abbandonato questo mondo. Nel 2017 ha partecipato ai film “La verità, vi spiego, sull’amore” di Max Croci e “Terapia di coppia per amanti” di Alessio Maria Federici. Nel 2019 è tra le protagoniste di “Brave ragazze”, seconda pellicola cinematografica di Michela Andreozzi e che vede nel cast Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Stefania Sandrelli, Luca Argentero e Max Tortora.

La conferma di Lodo Guenzi

Al concerto del primo maggio ci sarà nuovamente Lodo Guenzi che renderà anche omaggio a Fabrizio De André. Il cantante de “Lo Stato Sociale” è stato al tavolo dei giudici del talent X Factor e ora torna a cimentarsi alla conduzione. Queste le parole alla presentazione dell’evento: «Questo cast così giovane spinge a guardare fuori dalla finestra, al mondo, più di quanto farebbe un cast più adulto». Attivo dal 2009 con il gruppo “Lo Stato Sociale”, con cui ha dato vita a tre album in studio: “Turisti della democrazia” (2012), “L’Italia peggiore” (2014), “Amore, lavoro e altri miti da sfatare” (2017) e due ep. Nel 2018 è uscita la raccolta Primati. È il terzo anno di Lodo Guenzi sul palco del primo maggio, infatti nel 2017 il cantante ha partecipato con “Lo Stato Sociale” all’evento e all’epoca ebbe anche uno scontro a distanza con Matteo Salvini. Il frontman del gruppo aveva introdotto l’esibizione con un attacco diretto ad alcune frasi pronunciate dal leader della Lega. Tra i due nacque poi un botta e risposta sui social.