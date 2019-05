Pinguini Tattici Nucleari al Concerto del Primo Maggio: le canzoni famose

Tra i gruppi del momento ci sono sicuramente i Pinguini Tattici Nucleari: band bergamasca capitanata da Riccardo Zanotti, che tra le sue fila conta anche Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati. Il gruppo, nato nel 2012 e con all’attivo quattro album, salirà sul palco di Piazza di San Giovanni in Laterano a Roma, per il Concerto del Primo Maggio. Ripercorriamo la carriera dei Pinguini Tattici Nucleari, attraverso le loro canzoni più celebri e apprezzate.

Le canzoni più famose dei Pinguini Tattici Nucleari

Bagatelle (Il re è nudo, 2014) Irene (Gioventù bruciata, 2017) Tetris (Gioventù bruciata, 2017) Verdura (Fuori dall’hype, 2019) Fuori dall’hype (Fuori dall’hype, 2019)

Bagatelle (Il re è nudo, 2014)

Il ritmo di “Bagatelle”, una delle prime canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari, singolo di lancio del disco “Il re è nudo”, è quello di una giga irlandese, il cui testo è persino anticipato dal classico “Uno, due, tre e quattro”. Il brano risale al settembre del 2013. Il tema è quello di un amore non ricambiato, con l’innamorato che chiede invano alla sua bella di avere in regalo il suo cuore. Un pezzo ossimorico, in cui la sofferenza del cantante è esternata in maniera quasi comica: sensazione enfatizzata dai ritmi festosi da cui è caratterizzata l’intera canzone.

Irene (Gioventù bruciata, 2017)

A firmare “Irene” è stato il solo Riccardo Zanotti. Il brano, estratto da “Gioventù bruciata”, terzo disco del gruppo, pubblicato nel 2017, inizia poggiandosi su un solo arpeggio di chitarra, per poi aprirsi in un climax ascendente. “Irene” è una canzone d’amore un po’ atipica, dedicata a una ragazza e ai suoi sogni per il futuro.

Tetris (Gioventù bruciata, 2017)

Altra canzone d’amore contenuta in “Gioventù bruciata” e firmata dal solo Riccardo Zanotti. Un pezzo dal ritmo incalzante che poggia su un riff funk di chitarra. L’uscita del pezzo è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip scritto dal gruppo stesso e diretto da Marco Ravelli. Il pezzo è tra i più apprezzati della band bergamasca: il videoclip, infatti, ha quasi raggiunto la quota di due milioni di visualizzazioni su YouTube. Protagonisti della clip sono gli stessi componenti del gruppo, impegnati in una serie di scene scollegate le une dalle altre.

Verdura (Fuori dall’hype, 2019)

“Verdura” è stato il singolo di lancio di “Fuori dall’hype”, il più recente disco del gruppo, uscito il 5 aprile di quest’anno. Il brano porta la firma del solo Riccardo Zanotti, frontman della band, che si è occupato sia della musica che del testo. L’uscita del singolo è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, interamente girato tra gli scaffali di un supermercato e diretto da Silvia Clo Di Gregorio. Nel corso del testo della canzone troviamo anche una citazione del nome del gruppo: “Siamo pinguini che non san scappare dalla foca”.

Fuori dall’hype (Fuori dall’hype, 2019)

Title-track di quello che è unanimemente considerato il disco della consacrazione dei Pinguini Tattici Nucleari. “Fuori dall’hype” racconta della fine di una storia, ma probabilmente non della fine di un amore. È una ballata piuttosto distante dai ritmi scanzonati a cui il gruppo ci aveva abituato fino a questo momento. Del brano è stato girato anche un videoclip, per la regia di William9.