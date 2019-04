Eugenio in Via Di Gioia al Concerto del Primo Maggio: chi sono

Tra i debutti al Concertone del Primo Maggio di quest’anno ci saranno anche gli Eugenio in Via Di Gioia, band torinese che negli ultimi tempi ha conquistato una fetta di pubblico sempre più ampia, tanto da guadagnarsi un posto sul palco dello storico concerto organizzato a Roma per la Festa dei Lavoratori. L’appuntamento è, come sempre, in Piazza San Giovanni in Laterano, dalle ore 15:00 del pomeriggio fino a sera. Una maratona musicale no stop: tradizione che negli ultimi anni sta aprendo le porte ai musicisti più rappresentativi del momento in Italia, nonché uno degli appuntamenti più seguiti del panorama musicale nazionale. Per gli Eugenio in Via Di Gioia sarà la prima volta al Concertone, ma la strada che li ha portati a Roma non è poca.

Eugenio in Via Di Gioia: da buskers al palco del Primo Maggio

Gli Eugenio in Via Di Gioia si formano a Torino nel 2012, dall’incontro tra Eugenio Cesaro (voce e chitarra), Emanuele Via (tastiere e fisarmonica) e Paolo Di Gioia (batteria e percussioni). Il nome della band viene palesemente dall’unione e combinazione dei loro nomi d’anagrafe. Nel 2013 avviene l’incontro col quarto componente del gruppo, Lorenzo Federici (basso), che darà il titolo al loro omonimo debut album pubblicato il 5 dicembre 2014 per Libellula Music. Gli Eugenio in Via Di Gioia nascono come buskers, suonando inizialmente per le strade di Torino e arrivando poi ad organizzare dei veri e propri raduni coi fan nelle piazze di diverse città italiane. La loro musica affonda le radici nella tradizione delle balere e dello swing, fino ad arrivare al nu-folk di stampo inglese e a contaminazioni elettroniche nell’ultimo disco “Natura viva”. Nei testi delle loro canzoni la realtà viene letta attraverso un’ironia amara, capace di fare riflettere senza appesantire troppo l’ascoltatore. Più volte ricorre il tema della comunicazione e del confronto, sia per quel che riguarda la distopia mediatica dei nostri tempi, sia a livello introspettivo e personale. Dopo aver pubblicato i primi due album, “Lorenzo Federici” nel 2014 e “Tutti su per terra” nel 2017, sono stati notati dalle major e hanno firmato con Universal Music Italia per l’uscita dell’ultimo disco, fresco di pubblicazione, intitolato “Natura viva”. La loro forza più grande resta comunque nei live: è sul palco che gli Eugenio in Via Di Gioia riescono a conquistare tutti. I loro non sono semplici concerti, ma dei veri e propri spettacoli capaci di coinvolgere il pubblico con ironia e spontaneità.

Il Concertone 2019: Primo Maggio a Roma

Gli Eugenio in Via Di Gioia sono attualmente in tour per presentare il loro nuovo album “Natura viva”, uscito il 4 febbraio 2019. Dal disco sono stati estratti già diversi singoli: “Altrove” (un successo di ascolti su Spotify, con oltre un milione di stream in pochi mesi), “Cerchi” e “Camera mia”. Dopo essersi esibiti nei club più importanti d’Italia, gli Eugenio in Via Di Gioia saliranno per la prima volta sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, in occasione del Concertone del Primo Maggio. Per l’edizione 2019 della storica manifestazione musicale potremo assistere ai live degli artisti italiani più seguiti del momento, oltre all’esibizione di uno dei pilastri del britpop anni ’90 e oltre: Noel Gallagher. A condurre l’evento, per il secondo anno consecutivo, ci saranno Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) e Ambra Angiolini. I concerti inizieranno alle ore 15:00 con un’anteprima, per poi prendere ufficialmente il via alle 16:00. La maratona musicale romana si concluderà a mezzanotte.