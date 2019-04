Elisa, doppio concerto a Bergamo: info e scaletta

Elisa sta per arrivare a Bergamo con il suo tour “Diari aperti live nei teatri”: due concerti in programma al Teatro Creberg, venerdì 26 e sabato 27 aprile. La città lombarda sarà tappa di un’ulteriore data nel corso di questa tournée, il terzo appuntamento è per il 30 maggio 2019. Tutti i live sopracitati hanno già registrato il sold out, confermando il successo riscosso dalla cantautrice friulana con il suo nuovo album “Diari aperti”, pubblicato il 26 ottobre 2018. Di seguito trovate tutte le informazioni utili per arrivare preparati ai concerti bergamaschi di Elisa, scaletta compresa.

Elisa a Bergamo: le info sul doppio concerto

Elisa sta proseguendo il suo tour 2019, “Diari aperti live nei teatri”, iniziato lo scorso 15 marzo con la data zero al Teatro Odeon di Latisana (UD). Il suo nuovo album è stato accolto da parte del pubblico con grande entusiasmo, a dimostrarlo, oltre alle vendite, è la sfilza di concerti completamente sold out. La tournée ha registrato il tutto esaurito in prevendita per quasi tutte le date in programma; ad ora, restano disponibili (su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati) solo i biglietti per i concerti del 18 e 19 maggio a Cagliari e del 22 maggio a Bari. I prossimi appuntamenti del tour sono il 26 e il 27 aprile al Teatro Creberg di Bergamo, per concludere nel migliore dei modi una settimana ricca di festività. L’orario di inizio di entrambi gli show è fissato per le 21:00. Il Teatro Creberg si trova in via Pizzo della Presolana a Bergamo, facilmente raggiungibile in auto per la sua posizione decentrata, ma servito anche dai mezzi pubblici (autobus linee 7 e 8). Elisa tornerà in questa venue per un ulteriore live, in programma il prossimo 30 maggio.

La scaletta del concerto

Il tour 2019 di Elisa è a supporto del suo ultimo album “Diari aperti”, uscito lo scorso 26 ottobre 2018 e già certificato disco di platino. La cantautrice friulana ha scelto di presentare le nuove canzoni nei teatri di tutta Italia per soddisfare il bisogno di una dimensione intima e avvolgente, in grado di privilegiare il rapporto diretto col pubblico. Nella scaletta portata in scena durante i concerti di Bergamo sarà sicuramente dedicato ampio spazio ai nuovi brani di “Diari aperti”, tra cui i singoli “Quelli che restano” (featuring con Francesco De Gregori), “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi” e “Anche fragile”. Per la gioia dei fan, non mancheranno nemmeno i più grandi successi di Elisa, tra cui “Luce (Tramonti a nord-est)”, “Heaven out of hell”, “Eppure sentire (un senso di te)”, “L’anima volta”, “Gli ostacoli del cuore” e molti altri. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dalla cantante durante i precedenti concerti del “Diari aperti live nei teatri” tour. Ovviamente, le canzoni portate in scena a Bergamo potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.