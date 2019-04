Gigi D’Alessio: il 3 maggio il nuovo singolo con Gué Pequeno

Una collaborazione sui generis meritava un annuncio sui generis. Gigi D’Alessio ha dato la buona Pasqua ai suoi fans con un video su Facebook nel quale ha colto l’occasione per annunciare il lancio del suo nuovo singolo “Quanto amore si dà” che vede la collaborazione del rapper milanese Gué Pequeno. Il brano sarà rilasciato venerdì 3 maggio. «Lo considero un fratello più piccolo», ha detto il campione della musica napoletana parlando di uno degli alfieri dell’hip hop italiano.

La strana coppia

Non si potrebbe pensare ad una coppia più lontana artisticamente parlando. Da un lato il pop intriso nelle radici neomelodiche napoletane di D’Alessio, dall’altra l’hip-hop duro e puro di Gué Pequeno. Artisticamente parlando, il primo è fermo all’ultimo album uscito due anni fa, “24 febbraio 1967”, con il quale ha festeggiato i cinquant’anni, e sembra quindi pronto a rimettersi in moto per una nuova avventura discografica. Sono diciassette gli album in studio all’attivo per D’Alessio, chissà che presto non se ne aggiunga un altro. Il cantante campano dimostra così grande apertura nei confronti dei nuovi suoni di successo della canzone italiana, dopo aver dichiarato più volte la sua stima nei confronti di altri rapper come Salmo, Sfera Ebbasta e Liberato. Il secondo, invece, è tornato in pista di recente con l’album “Sinatra”, già sigillato col disco di platino, e ha da poco concluso un fortunato tour che si era aperto con un concerto da sold out al Mediolanum Forum di Assago. Peraltro, collaborando con Gigi D’Alessio Cosimo Fini, questo il vero nome del rapper milanese, dimostra una volta di più tutta la sua poliedricità: lo scorso marzo aveva prestato la sua voce al nuovo singolo di Myss Keta “Pazzeska”.

I concerti napoletani di Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo

Verosimilmente il nuovo brano potrebbe far parte della scaletta di “Figli di un re minore”, il tris di concerti all’Arena Flegrea che vedrà Gigi D’Alessio tornare nella sua Napoli insieme all’altro big della canzone napoletana, ovvero Nino D’Angelo. I due saliranno per la prima volta insieme sul palco il 22, 23 e 24 giugno prossimi, i biglietti sono già in vendita da tempo sul circuito TicketOne con prezzi che vanno da 29 a 79 euro. Ci sono tagliandi disponibili per tutte e tre le date, anche se per la prima sono andati sold out Gradinata Numerata Prima Fila e Cavea bassa numerata Categoria 1. «Abbiamo scelto queste date perché oltre ad essere la festa della musica, il 21 giugno è anche il compleanno di Nino e l’onomastico di Gigi. Avendo tanti parenti con una grande famiglia, abbiamo pensato di annunciare direttamente tre date», dichiarano i due artisti scherzando. Sul palco ci sarà ad accompagnarli una super band formata dai musicisti di entrambi, con: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre, Agostino Mennella alla batteria, Massimo Gargiulo alle tastiere e pianoforte, Guido Russo al basso, Mimmo Langella e Franco Ponzo alle chitarre, e la vocalist Milly Ascolese.