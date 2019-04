Myss Keta e Gué Pequeno insieme nel nuovo singolo “Pazzeska”

Un singolo dietro l’altro per Myss Keta, che neanche un paio di giorni dopo aver lanciato il suo nuovo video insieme a Il Pagante dal titolo “Adoro” rilancia in grande stile. L’artista mascherata ha infatti annunciato sui suoi canali social l’uscita di un nuovo singolo, “Pazzeska”, che la vedrà duettare stavolta con Gué Pequeno. Non sono stati svelati altri dettagli, ma il brano sarà lanciato venerdì 8 marzo: non resta che attendere.





Myss Keta: una raffica di singoli ed un tour in arrivo

Non è più un’artista emergente lanciata dal web ormai da diverso tempo. Myss Keta, nonostante un’identità ancora misteriosa celata dietro un nome enigmatico e maschere variopinte, è ormai una realtà della scena elettronica ed hip-hop italiana. Lanciata nel 2013 dal successone di “Milano, sushi & coca”, che da YouTube la proiettò verso la notorietà, la musicista milanese ha però sempre mantenuto uno stile fluido, trasversale, inafferrabile. E con una grande prolificità. Nemmeno un anno fa, ad aprile 2018, usciva l’album “Una vita in caps lock”, ma nelle ultime settimane la cantante mascherata è tornata con una raffica di nuove tracce e collaborazioni. L’1 febbraio, alla vigilia del concerto del Mediolanum Forum di Assago dove ha aperto per Cosmo, ecco il nuovissimo “Main Bitch”, singolo prodotto da Riva con Giungla alla chitarra. Poi il 5 marzo la nuova sorpresa: il featuring con Il Pagante per “Adoro”. Infine eccoci qua, ad attendere l’uscita di “Pazzeska”. Intanto, però, prende forma anche il calendario del suo tour primaverile, che la porterà anche a valicare i confini italiani con le date di Lisbona e Bucarest. Chissà che la nuova traccia non venga presentata già venerdì 8 marzo nel live al The Square di Napoli. Queste le date confermate fino ad ora:

Venerdì 8 marzo – Napoli, The Square

Giovedì 28 marzo – Lisbona, Lisbon International Music Network

Sabato 30 marzo – Torino, Spazio 211

Venerdì 5 aprile – Firenze, Viper

Sabato 6 aprile – Como, Teatro Sociale

Sabato 20 aprile – Bucarest, TBA

Sabato 27 aprile – Roncade (TV), New Age Club

Martedì 30 aprile – Roma, Monk

Venerdì 10 maggio – Bologna, Locomotiv

Gué Pequeno: alla vigilia del “Sinatra Tour”

A livello di uscite discografiche, Gue Pequeno è invece fermo alla pubblicazione di “Sinatra”, pubblicato lo scorso 14 settembre. Attualmente è in rotazione radiofonica il singolo “2%” in collaborazione con Frah Quintale. E proprio quest’ultimo è uno dei tantissimi ospiti che animeranno lo spettacolo previsto per il 16 marzo al Mediolanum Forum di Milano, andato sold out per il rapper. La data di Assago anticiperà il “Sinatra Tour” in programma tra fine marzo e inizio aprile. Anche in questo caso Gué Pequeno ha sottolineato come manchino pochissimi biglietti per raggiungere il sold out. I biglietti per tutti i concerti della tournée sono disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, a partire da 27 euro. I concerti nei club di Gué Pequeno: