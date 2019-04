Ermal Meta in concerto a Milano: info e scaletta

L’appuntamento è per sabato 20 aprile: il giorno in cui Ermal Meta celebrerà il suo 38esimo compleanno con un concerto speciale, in programma al Forum di Assago: il palazzetto dello sport di Milano. Un concerto unico, che segue lo show (quasi) a sorpresa andato in scena al Live di Trezzo sull’Adda e, soprattutto, il lungo tour teatrale insieme agli Gnu Quartet.

Ermal Meta in concerto a Milano: info

L’inizio del concerto di Ermal Meta al Forum di Assago è in programma per le 20.30. Ad accompagnare Ermal Meta sul palco sarà una band e non più il quartetto d’archi (con flauto traverso), come nelle sue più recenti esibizioni dal vivo. Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti per il concerto, relativi all’anello C numerato e all’anello B con visione limitata a 32.20 euro, infine per l’anello B primo settore a 43.70 euro. Tutti esauriti, invece, i tagliandi relativi a tribuna, parterre e anello B numerato. Il Forum di Assago si trova alle porte di Milano ed è raggiungibile con la propria auto: all’esterno della struttura si trovano degli ampi parcheggi a pagamento in cui è possibile posteggiare. In alternativa, è possibile arrivare al palazzetto dello sport usufruendo del servizio di trasporto pubblico, prendendo la linea verde (la stessa della stazione centrale) della metropolitana e scendendo al capolinea, cioè Assago Milanofiori Forum. È necessario acquistare il biglietto extraurbano. Questo è l’ultimo concerto attualmente annunciato da Ermal Meta per il 2019. Ricordiamo però che il cantautore sarà sul palco di Radio Italia Live, in Piazza Duomo a Milano.

Ermal Meta in concerto a Milano: la scaletta

Trattandosi di un concerto unico, non è possibile prevedere con esattezza quale sarà la scaletta che Ermal Meta deciderà di portare il 20 aprile sul palco del Forum di Assago. È possibile tuttavia che buona parte sia presa da quella già presentata nel corso del recente tour teatrale con gli Gnu Quartet. Una tournée che non accompagnava la pubblicazione di alcun album e che, proprio per questo, si è trasformata in una sorta di tournée celebrativa della carriera del cantautore di origini albanesi, con la proposizione di alcuni tra i suoi più grandi successi: da “Piccola anima” (incisa insieme a Elisa) alle due sanremesi “Vietato morire” e “Non mi avete fatto niente”. E poi l’immancabile cover di “Amara terra mia” di Domenico Modugno. Quel che appare praticamente certo è che non potrà mancare “Un’altra volta da rischiare”, l’ultimo singolo di Ermal Meta inciso insieme al rapper J-Ax. Il brano è attualmente in rotazione radiofonica.

La possibile scaletta del concerto di Ermal Meta al Forum di Assago