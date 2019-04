Madonna, il singolo del nuovo album esce il 17 aprile: è il duetto con Maluma

Il nuovo singolo di Madonna s’intitola “Medellín” ed esce il 17 aprile 2019. Si tratta di un’attesissima collaborazione con uno dei maestri della musica colombiana, Maluma, già fortunato interprete di brani come “Felices los 4”.

Medellín

Il nuovo singolo di Madonna featuring Maluma s’intitola “Medellín” e uscirà in streaming digitale il 17 aprile 2019, anticipando l’uscita del nuovo album della cantante. L’annuncio di questa straordinaria collaborazione è arrivato sui social della cantante, che ha condiviso la cover dell’album e una data quantomai eloquente. Anche Maluma ha espresso poi la sua emozione per l’evento: «MADONNA X MALUMA, MXM. Sembra ancora incredibile e quasi non ci credo nemmeno io, ma è tutto vero! Il 17 aprile rilasceremo la nostra nuova canzone intitolata “Medellín”».

Dopo un incontro fortunato agli MTV Video Music Awards del 2018, tra i due artisti si è creata un’alchimia che finalmente è stata tradotta in musica. Ai tempi Maluma aveva infatti pubblicato una foto che li ritraeva insieme, scrivendo: «Madonna mi ha dato la sua benedizione e mi ha detto che sono pronto per il salto di qualità. Te amo Reina. Sei una grande ispirazione». Qualche mese dopo è Madonna a tenere vivo l’interesse sulla collaborazione con un post dallo studio di registrazione dove, abbracciata a Maluma, dichiara: «Stiamo cucinando un po’ di Fuego qui».

Il nuovo album di Madonna

Il nuovo album di inediti di Madonna s’intitola “Madame X” ed era già stato preannunciato dalla cantante nel lontano agosto 2018. Il lavoro arriva a quattro anni di distanza da “Rebel Heart”, edito nel 2015. Per dare la grande novella, Madonna ha sfruttato il potere dei suoi social, strumento di cui va pazza: «Welcome to the world of Madame X. Ho deciso di chiamare il mio prossimo album così perché Madame X è un agente segreto che gira il mondo, cambia identità, lotta per la libertà e porta la luce nei luoghi oscuri». Nonostante l’annuncio, della tracklist del disco si sa ancora veramente poco. Gira voce che il singolo di debutto s’intitolerà “Indian Summer”, o così piace pensare ad alcuni rotocalchi portoghesi molto vicini all’artista. Di ufficialità ancora non ce ne sono, e il mondo resta col fiato sospeso fino all’arrivo dell’Eurovision Song Contest 2019 di Tel Aviv dove, forse, verrà rivelato qualcosa sulla release.

L’album vanta alcune collaborazioni con nomi importanti della musica internazionale, tra cui il brano con la cantante brasiliana Anitta e quello con Maluma. Su Instagram Madonna ha pubblicato anche il video di una preghiera recitata da alcune donne di Capo Verde: «Una preghiera alla fine di una magica sessione di registrazioni. Sono così fortunata ad avere queste donne così forti nel mio album».