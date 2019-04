Claudio Baglioni in concerto a Pesaro: info e scaletta

Claudio Baglioni arriverà a Pesaro con il tour “Al Centro” il 18 aprile. La tournée, che ha già attraversato le principali città italiane, è stata voluta dal cantautore romano per festeggiare i 50 anni di carriera artistica, durante i quali ha venduto oltre 60 milioni di dischi e regalato alla musica italiana delle canzoni indimenticabili.

Location e orari

La location scelta da Claudio Baglioni per il concerto a Pesaro è la Vitrifrigo Arena, oggi un punto di riferimento per i grandi spettacoli e gli eventi più importanti organizzati nel centro Italia e lungo la costa adriatica. La struttura è facilmente raggiungibile in auto dall’Autostrada A14, uscendo a Pesaro, e attraverso la SS16 Adriatica. Chi si sposta con i mezzi, può fare riferimento alle Linee urbane 11 e 70 scendendo alla fermata in Via Gagarin. L’appuntamento è alle ore 21:00, anche se è sempre meglio arrivare con qualche ora di anticipo per prendere posto con calma ed evitare ritardi o rallentamenti allo show.

I biglietti ancora disponibili per il concerto a Pesaro

I biglietti per assistere al concerto di Claudio Baglioni a Pesaro sono ancora disponibili, con un prezzo a partire dai 35 euro, che varia a seconda della posizione scelta e dei servizi desiderati. Solo per la Platea e la Tribuna Parterre Numerata II Settore non è più possibile acquistare i ticket, poiché risultano non più disponibili. Questi sono i biglietti che è possibile prenotare ancora su Ticketone o nei punti vendita autorizzati:

Tribuna Parterre Scorrevole Numerata: 75,00 euro

I Anello Gold Numerata: 65,00 euro

Tribuna Numerata: 50,00 euro

I Anello Numerato: 50,00 euro

Gradinata Numerata II Anello I Settore: 45,00 euro

Gradinata Numerata II Anello II Settore: 35,00 euro

Gradinata Numerata II Anello II Settore (Pacchetto 4YOU): 26,25 euro

La scaletta del concerto a Pesaro

La scaletta del concerto di Claudio Baglioni a Pesaro ripercorrerà in ordine cronologico gli intramontabili successi del celebre cantautore romano, quelli che hanno fatto emozionare, innamorare e cantare generazioni di italiani. Questa è la possibile scaletta della serata, con 33 brani in uno show che si prevede abbastanza lungo e con tante soprese per i fan:

Questo piccolo grande amore Porta Portese Quanto ti voglio Con tutto l’amore che posso Amore bello W l’Inghilterra Io me ne andrei E tu… Poster Sabato pomeriggio Quante volte Solo Un po’ di più E tu come stai? I vecchi Ragazze dell’est Via Strada facendo Avrai Uomini persi Un nuovo giorno o un giorno nuovo Notte di note note di notte E adesso la pubblicità La vita è adesso Mille giorni di te e di me Acqua dalla luna Noi no Io sono qui Le vie dei colori Cuore di aliante Sono io Tutti qui Con voi

Le ultime date del tour e i biglietti

Dopo il concerto a Pesaro, Baglioni farà tappa a Treviso e poi chiuderà il tour con un doppio appuntamento al Nelson Mandela Forum di Firenze il 24 e 26 aprile. I fan che non hanno ancora acquistato i biglietti per questi spettacoli sono ancora in tempo, infatti sono disponibili su Ticketone i ticket per tutte le tappe conclusive del tour, con un costo a partire dai 35 euro.