Claudio Baglioni in concerto a Treviso: info e scaletta

Doppia data veneta per “Al centro Tour 2019” di Claudio Baglioni, che il 15 e il 16 aprile farà tappa al Palaverde di Villorba, in provincia di Treviso.

Claudio Baglioni: tutte le info del concerto a Treviso

L’inizio dei concerti è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti per entrambi gli show, a partire da 35 euro: prezzo relativo a un posto nel secondo anello del quarto settore numerato. Per il primo concerto sono inoltre disponibili i tagliandi per il secondo anello terzo settore numerato a 40 euro, per il secondo anello secondo settore numerato a 45 euro e per il secondo anello primo settore numerato a 65 euro, mentre sono andati esauriti i posti nel primo anello primo settore numerato e in platea. Due settori, questi ultimi, i cui biglietti sono ancora in vendita per la seconda serata, rispettivamente al prezzo di 75 euro e 85 euro. Il Palaverde si trova al civico 10/C di via Marconi, a Villorba, in provincia di Treviso. È collegato alla stazione di Treviso dalla linea 1 dell’autobus, in alternativa, chi preferisse utilizzare la propria auto provenendo dalle autostrade A4, A57 o A23 dovrà prendere l’uscita A27 verso Belluno, quindi l’uscita Treviso Nord verso via Piave.

Claudio Baglioni in concerto a Treviso: la scaletta

I due concerti di Claudio Baglioni a Treviso saranno dedicati ai brani più celebri e apprezzati del cantautore romano, essendo gli spettacoli parte del tour celebrativo della sua carriera. Sarà proprio la canzone-manifesto di Baglioni, “Questo piccolo grande amore”, ad aprire entrambi gli show, mentre la conclusione sarà affidata a “Con voi”. Nel corso delle serate, poi, troveranno posto anche brani come “Porta Portese”, “Io me ne andrei”, “E tu…”, Poster”, “E tu come stai?”, “Strada facendo”, “La vita è adesso” e “Mille giorni di te e di me”. I concerti saranno lunghi, con una scaletta composta da ben 33 brani, essendo il repertorio da cui attingere estremamente vasto.

La probabile scaletta dei due concerti di Claudio Baglioni a Treviso

Questo piccolo grande amore Porta Portese Quanto ti voglio Con tutto l’amore che posso Amore bello W l’Inghilterra Io me ne andrei E tu… Poster Sabato pomeriggio Quante volte Solo Un po’ di più E tu come stai? I vecchi Ragazze dell’est Via Strada facendo Avrai Uomini persi Un nuovo giorno o un giorno nuovo Notte di note note di notte E adesso la pubblicità La vita è adesso Mille giorni di te e di me Acqua dalla luna Noi no Io sono qui Le vie dei colori Cuore di aliante Sono io Tutti qui Con voi

I rimanenti concerti dell’“Al centro Tour 2019” di Claudio Baglioni

Dopo la doppia data in programma a Treviso, “Al centro Tour 2019” di Claudio Baglioni si avvierà verso la conclusione. La prossima tappa è in programma per il 18 aprile all’Adriatic Arena di Pesaro, a cui seguirà il concerto del 22 aprile all’Allianze Dome di Trieste, prima della doppia conclusione toscana: il 24 e il 26 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze. I biglietti per tutti i concerti sono in vendita sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita abituali.