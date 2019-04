Claudio Baglioni in concerto a Acireale: info e scaletta

Dopo il doppio live a Caserta, Claudio Baglioni si prepara a fare tappa a Acireale, con due concerti previsti nelle serate del 22 e 23 marzo al Pal’Art Hotel della città. L’appuntamento è alle ore 21:00.

Il tour “Al Centro”

I due concerti di Baglioni previsti al Pal’Art Hotel di Acireale fanno parte del tour “Al Centro”, partito lo scorso 2018 per festeggiare i 50 anni di carriera artistica del celebre cantautore romano. Il colossale evento si è interrotto in vista della 69esima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto Claudio Baglioni nei panni del conduttore. Dopo la kermesse sanremese, l’artista è tornato sui palchi a marzo per percorrere l’Italia in lungo e in largo con la sua indimenticabile musica che ha fatto cantare generazioni di italiani.

Biglietti, location e orari dei concerti a Acireale

I due concerti del 22 e 23 marzo a Acireale si terranno al Pal’Art Hotel, facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Acireale e in auto, attraverso l’autostrada Messina-Catania e la Statale 114. I biglietti per i due eventi live sono ancora disponibili. Per la serata del 22 marzo è possibile acquistare un posto in Platea, nella Gradinata I Settore Numerato e nella Gradinata II Settore Numerato, con un costo che va dai 55 agli 85 euro a seconda della posizione scelta. Per l’appuntamento del 23 marzo, invece, sono disponibili solo i biglietti della Gradinata II Settore Numerato al prezzo di 55 euro. Chi dovesse acquistare i biglietti su Ticketone proprio a ridosso dei concerti, non potrà riceverli a casa, ma dovrà ritirarli presso la biglietteria del Pal’Art Hotel. Per maggiori informazioni è possibile contattare la struttura o consultare il sito di Ticketone. L’appuntamento dei concerti è alle ore 21:00, ma è sempre consigliabile arrivare con un po’ di anticipo.

La scaletta

La scaletta che Baglioni porterà sul palco di Acireale sarà sicuramente composta dai grandi successi che lo hanno reso celebre in questi 50 anni di illustre carriera musicale e artistica. Inoltre, per tutte le tappe del tour “Al Centro”, il cantautore ha voluto un palco centrale e il pubblico disposto tutt’intorno, per intonare e cantare insieme le sue canzoni più belle, che a distanza di anni riescono ancora a comunicare e a imprimersi nella mente. Questa potrebbe essere la setilist che Baglioni presenterà a Acireale, anche se potrebbero esserci diverse variazioni, vista la portata del suo eccezionale repertorio musicale:

Questo piccolo grande amore Porta Portese Quanto ti voglio Con tutto l’amore che posso Amore bello W l’Inghilterra Io me ne andrei E tu… Poster Sabato pomeriggio Quante volte Solo Un po’ di più E tu come stai? I vecchi Ragazze dell’est Via Strada facendo Avrai Uomini persi Un nuovo giorno o un giorno nuovo Notte di note note di notte E adesso la pubblicità La vita è adesso Mille giorni di te e di me Acqua dalla luna Noi no Io sono qui Le vie dei colori Cuore di aliante Sono io Tutti qui Con voi

Le prossime date del tour

Dopo Acireale, sarà la volta di Reggio Calabria e poi Roma. Queste sono tutte le date ufficiali incluse nel tour “Al Centro” 2019: