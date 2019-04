Claudio Baglioni in concerto a Genova: info e scaletta

Appuntamento per mercoledì 10 aprile all’RDS Stadium per il secondo appuntamento genovese del tour “Al centro” di Claudio Baglioni, nella formula Arene Indoor. Tournée iniziata lo scorso anno per celebrare i 50 anni della carriera del cantautore romano: una serie di date nei principali palazzetti dello sport d’Italia, interrotte solo per gli impegni legati al Festival di Sanremo.

Claudio Baglioni a Genova: le info del concerto

L’inizio del concerto all’RDS Stadium di Genova è in programma per le 21. Il palazzetto dello sport si trova al civico 155 di Lungomare Canepa ed è raggiungibile con la propria auto. Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti relativi a quasi tutti i settori, con l’esclusione dei tagliandi per le tribune est e ovest del terzo settore, numerate. I biglietti sono disponibili a partire da 44 euro, prezzo relativo ai posti nelle tribune est e ovest del secondo settore, numerate. A 50 euro si trovano i biglietti per le tribune est e ovest primo settore numerate. A 60 euro, invece, per la tribuna parterre est e ovest numerate, a 75 per la tribuna parterre nord numerata secondo settore e per le tribune nord e sud numerate secondo settore. Ancora, a 80 euro i tagliandi per la tribuna parterre nord numerata primo settore e per le tribune nord e sud numerate primo settore. Infine, a 85 euro i tagliandi per la platea.

Claudio Baglioni in concerto a Genova: la scaletta

Essendo il tour di “Al centro” votato alla celebrazione dei 50 anni di carriera di Claudio Baglioni, la scaletta sarà una sorta di celebrazione della lunga discografia del cantautore romano. Lo show sarà molto lungo, componendosi di 33 brani. Ad aprire il concerto sarà la canzone manifesto di Claudio Baglioni: “Piccolo grande amore”, mentre a concluderlo sarà “Con voi”, come fosse una sorta di ponte verso il futuro. Nel mezzo, una serie di brani parte imprescindibili per la discografia della musica italiana: da “Porta Portese” ad “Amore bello”, da “Io me ne andrei” a “Poster”, passando per “E tu come stai?”, “Strada facendo” e “La vita è adesso”. Non è escluso che, vista la mole enorme di repertorio da cui attingere, Baglioni decida di apportare delle modifiche alla scaletta.

La probabile scaletta del concerto di Claudio Baglioni a Genova

Questo piccolo grande amore Porta Portese Quanto ti voglio Con tutto l’amore che posso Amore bello W l’Inghilterra Io me ne andrei E tu… Poster Sabato pomeriggio Quante volte Solo Un po’ di più E tu come stai? I vecchi Ragazze dell’est Via Strada facendo Avrai Uomini persi Un nuovo giorno o un giorno nuovo Notte di note note di notte E adesso la pubblicità La vita è adesso Mille giorni di te e di me Acqua dalla luna Noi no Io sono qui Le vie dei colori Cuore di aliante Sono io Tutti qui Con voi

“Al Centro Tour 2019” di Claudio Baglioni

Dopo il concerto in programma all’RDS Stadium di Genova, l’”Al Centro Tour 2019” di Claudio Baglioni proseguirà nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. Il prossimo doppio appuntamento è in programma al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano, il 12 e il 13 aprile. Quindi, la tournée andrà in scena al Pala Verde di Treviso il 15 e il 16 aprile, il 18 sarà all’Adriatic Arena di Pesaro, in vista della doppia conclusione, il 24 e il 26 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze.