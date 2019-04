BTS: Ed Sheeran ha scritto per loro il brano "Make it Right"

Il 12 aprile 2019 è uscito l’atteso album dei BTS “Map of the Soul: Persona”: al suo interno, il brano “Make it Right” è stato scritto nientemeno che da Ed Sheeran

Ancora più attesa dell’album, la collaborazione tra la boy band k-pop sudcoreana BTS e Ed Sheeran s’intitola “Make it Right”, un brano delicato che i fan hanno sognato a lungo, e che hanno visto concretizzarsi a seguito di un post di Suga che lasciava pregustare la release.

Make it Right

La BTS Army ha chiesto, e la musica ha provveduto: dopo un’ondata di richieste cinguettate verso l’account di Ed Sheeran, dove i fan chiedevano a gran voce una collaborazione con i BTS, “Map of the Soul: Persona” ha finalmente esaudito i loro desideri. “Make it Right” arriva dopo innumerevoli richieste dei fan e, con i suoi numeri, promette già di diventare campione d’incassi. Nel corso di un’intervista, lo stesso Ed Sheeran ha spiegato: «Ho scritto una canzone alla quale stanno lavorando. L’ho sentito l’altro giorno. Comunque adoro i BTS, penso che siano fantastici». Non è la prima volta che Ed Sheeran coglie un’occasione pubblica per esprimere un parere entusiasta sulla band coreana dei record globali, di cui potrebbe essere forse l’unico degno rivale del momento. Lo scorso agosto, Ed Sheeran ha scritto un post su Instagram per congratularsi col gruppo per il successo del singolo “IDOL” e per il grande esordio di “Love Yourself: Answer”.

Nel nuovo album, ci sarà anche “Boy With Luv”, singolo parallelo a quello del 2014 “Boy in Luv”, in featuring con la cantante americana Halsey.

Map of the Soul: Persona

L’album, rilasciato ufficialmente il 12 aprile 2019, è una revisione sul classico tema dell’amore nell’età della gioventù e di come la vera forza, e il vero sentimento, riescano ad emergere solo attraverso le piccole cose. Nel brano “Intro: Persona”, i BTS si pongono qualche domanda sulla loro individualità, mentre nel brano “Mikrokosmos” riescono a dipingere il mondo attraverso la tavolozza dei sogni e degli interessi delle persone. La canzone “HOME” è un’ode al rapporto dei BTS con i loro fan, lasciando intendere che i membri della band si sentano a casa solo quando sono sul palco davanti alla loro ARMY. «Riusciamo a trovare forza e felicità in ogni momento,» hanno confessato i BTS nel corso di una dichiarazione stampa: «Ci avete dato così tanto amore, e adesso vogliamo approfondire la conoscenza dei nostri fan. Abbiamo riempito l’album di sentimenti genuini e messaggi che desideriamo condividere con voi».

Ecco la tracklist completa di “Map of the Soul: Persona”, sesto extended play dei BTS pubblicato ufficialmente il 12 aprile per la Big Hit Entertainment: