Il volo: il nuovo singolo è "A chi mi dice", cover dei Blue

Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa ritornano in auge grazie al brano de Il Volo che ha appena lanciato il nuovo singolo "A chi mi dice", cover del celebre brano della band inglese.

Duncan James, Lee Ryan, Antony Costa e Simon Webbe, se siete nati negli anni ’90 questi nomi vi risuonano più che conosciuti, stiamo ovviamente parlando dei Blue, la band che all’inizio del nuovo millennio ha dominato le classifiche italiane. Ora il gruppo ritorna, o meglio la sua musica, infatti Il Volo ha appena pubblicato il singolo “A chi mi dice”, cover del celebre brano del gruppo inglese e scritto appositamente per loro da Tiziano Ferro (qui le foto più belle del cantante).

Blue: la storia della band

È l’autunno del 2001 quando esce il disco “All Rise”, trainato dal singolo omonimo che conquista le classifiche di tutta Europa guadagnando un disco d’oro in patria per aver venduto più di 400.000 copie. Il resto è storia.

Duncan, Lee, Simon e Antony inanellano un successo dietro l’altro, la grande esplosione mediatica arriva in Italia con il singolo “One Love” che raggiunge la Top10 dei brani più venduti del Bel paese, a seguire arriva l’album omonimo a cui segue “Guilty”, l’ultimo lavoro in studio prima della pausa e contente l’indimenticabile “Bubblin’” che raggiunge addirittura il terzo gradino del podio dei brani più venduti in Italia.

Negli anni successivi i quattro componenti decidono di percorre strade soliste fino alla riunione del 2011 per la partecipazione all’Eurovision Song Contest come portabandiera del Regno Unito, nel 2013 arriva il disco “Roulette” e due anni dopo “Colours” riunendo uno dei gruppi più popolari d’Europa degli ultimi anni.

In questo periodo Lee, Duncan, Simon e Antony continuano i loro percorsi da solisti affiancando però anche concerti insieme, infatti i quattro ragazzi sono rimasti molto amici anche fuori dal palco.

Il Volo: ecco la loro versione di “A chi mi dice”

Ora uno dei brani più celebri di Blue ritorna in auge, il merito è de Il Volo. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno pubblicato la cover di “A chi mi dice”.

Il brano del gruppo inglese è il riadattamento italiano di “Breathe Easy”, singolo contenuto nel loro terzo album e scritto appositamente da Tiziano Ferro. ”A chi mi dice” si rivelò un successo straordinario in Italia raggiungendo la prima posizione della classifica in cui rimase per ben otto settimane consecutive.

La versione de Il Volo ha subito riscosso grandi consensi e il video con l’audio della canzone ha già ottenuto oltre 350.000 visualizzazioni su YouTube.