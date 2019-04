Claudio Baglioni in concerto a Milano: info e scaletta

Appuntamento per venerdì 12 e sabato 13 aprile al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano, per due nuove tappe di “Al centro Tour 2019” di Claudio Baglioni. Doppia data celebrativa per i 50 anni di carriera del cantautore romano.

Claudio Baglioni in concerto a Milano: le informazioni

I concerti di Claudio Baglioni al Forum di Assago inizieranno alle 21. Quanto alla prima data, sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti per il secondo anello numerato terzo settore a 35 euro, per il secondo anello numerato secondo settore a 40 euro, per il secondo anello numerato primo settore a 45 euro per il primo anello numerato secondo settore a 55 euro. Completamente esauriti invece i tagliandi per il primo anello numerato primo settore, per la tribuna parterre primo e secondo settore e per la platea. Al prezzo di 115 euro è possibile acquistare l’Upgrade Gold Experience, mentre il semplice pacchetto, Gold Experience, è andato esaurito. Quanto al secondo show, sono disponibili i tagliandi relativi a tutti i settori ai seguenti prezzi:

Platea a 85 euro

Tribuna parterre primo settore a 85 euro

Tribuna parterre secondo settore a 70 euro

Primo anello numerato primo settore a 70 euro

Primo anello numerato secondo settore a 55 euro

Primo anello numerato primo settore a 45 euro

Secondo anello numerato secondo settore a 40 euro

Secondo anello numerato terzo settore a 35 euro

Oltre a questi, è possibile acquistare l’Upgrade Gold Experience pack a 115 euro e il pacchetto Gold Experience Baglioni a 200 euro.

Claudio Baglioni in concerto a Milano: la scaletta

I due concerti di Claudio Baglioni a Milano vedranno come protagoniste assolute le canzoni indimenticabili della sua carriera, autentici classici per intere generazioni. A partire da “Questo piccolo grande amore”, brano sulle cui note inizieranno entrambi i concerti. L’ultima canzone nella scaletta è invece “Con voi”. Oltre a questi, troveranno posto poi alcuni tra i brani più conosciuti e apprezzati della discografia del cantautore romano: pezzi come “Poster”, “Io me ne andrei”, “E tu come stai?”, “Strada facendo” e “La vita è adesso”. La probabile scaletta dei due concerti di Claudio Baglioni a Milano:

Questo piccolo grande amore Porta Portese Quanto ti voglio Con tutto l’amore che posso Amore bello W l’Inghilterra Io me ne andrei E tu… Poster Sabato pomeriggio Quante volte Solo Un po’ di più E tu come stai? I vecchi Ragazze dell’est Via Strada facendo Avrai Uomini persi Un nuovo giorno o un giorno nuovo Notte di note note di notte E adesso la pubblicità La vita è adesso Mille giorni di te e di me Acqua dalla luna Noi no Io sono qui Le vie dei colori Cuore di aliante Sono io Tutti qui Con voi

Le date di “Al centro Tour 2019” di Claudio Baglioni

Archiviato il doppio concerto in programma al Forum di Assago, “Al centro Tour 2019” di Claudio Baglioni proseguirà nei principali palazzetti dello sport d’Italia. Il prossimo doppio appuntamento è in programma al Pala Verde di Villorba, in provincia di Treviso, il 15 e il 16 aprile, quindi la tournée farà tappa il 18 all’Adriatic Arena di Pesaro. Infine, la doppia conclusione in programma il 24 e il 26 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze.