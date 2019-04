Paola e Chiara, reunion a sorpresa

A sei anni dall’ultimo album di inediti “Giungla” e a quattro dalla raccolta “The Story“, Paola e Chiara a sorpresa ritornano ad esibirsi in una reunion che fa già impazzire i fan del duo. Le due sorelle Iezzi si sono esibite in un noto locale milanese per una festa privata. Si trattava del quarantesimo compleanno di Carlo Mengucci, direttore marketing e comunicazione di Etro. Paola e Chiara hanno cantato, in playback, la hit “Festival” pubblicata nel 2002. Sul web sono apparsi anche dei video dell’esibizione con le due sorelle che hanno scelto di rendere indimenticabile la serata. Uno storico momento che arriva dopo la loro separazione nell’estate del 2013 e soprattutto quando ormai tutti i fan avevano abbandonato l’idea di un loro ritorno insieme.

Le parole di Paola Iezzi sulla possibile reunion

E invece qualche giorno fa Paola e Chiara avevano mandato dei segnali tramite i social con un selfie che confermava che fossero di nuovo insieme. Un feeling ritrovato per le due sorelle che a mezzo stampa avevano invece esternato tutti i loro problemi e raccontato gli screzi avuti negli scorsi anni. A Vanity Fair, Paola Iezzi aveva commentato così un’eventuale Reunion: «Ci dicono di tornare insieme, ma io mi stupisco di quanto siamo durate. Due donne, due sorelle, sole, senza un manager. Io e Chiara non ci sentiamo spesso, ma è un esercizio di rispetto reciproco. Abbiamo passato vent’anni in simbiosi, con un cervello solo, sulla musica non discutevamo mai. Non ci si separa mai in pace. Si può arrivare a un’accettazione, dopo un processo di comprensione dello stato emotivo dell’altro. L’impatto è stato il Titanic con l’iceberg, un fallimento che è anche il fallimento di una parte di te. E poi le implicazioni familiari. C’è stata la fase in cui ce lo chiedevano, di rimetterci insieme, ma Chiara e io eravamo ormai avanti nel processo, e doversi anche difendere da questa richiesta era molto faticoso. Oggi ne parlo serenamente ma è una conquista, sono felice di sapere che Chiara sta bene, che fa cose diverse, ma quello che vuole fare».

La risposta di Chiara

Successivamente era stata Chiara Iezzi a parlare della sua scelta di lasciare la musica e dedicarsi al cinema e alla scrittura. In questi ultimi tempi ha pubblicato un romanzo e sta girando un film a Londra. La bionda del duo aveva dichiarato: «Quel mondo mi ha dato tanto, mi sentivo in colpa. Ma non volevo ripetere un copione già visto. La musica ti assorbe troppo: prima devi isolarti per comporre, poi lanci il disco, poi parti in tour. Praticamente non ero più io, non avevo tempo nemmeno per pensare». Durante l’intervista aveva parlato anche della sorella e aveva ammesso di non avere più potere e responsabilità nei suoi confronti: «Non posso essere l’eterna sorella maggiore che deve dare l’esempio. Cerco di tenere le redini della mia, di vita. Navigo a vista, con umiltà e costanza». La reunion a Milano ha acceso ora la fantasia dei fan che sperano ancora una volta di vedere le due sorelle Iezzi lavorare insieme e ricreare nuova vita artistica.