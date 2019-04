Achille Lauro: tutte le date del 1969 instore tour

“Rolls Royce” è il brano con cui Achille Lauro si è presentato alla sessantanovesima edizione di Sanremo, dimostrando di aver trovato una nuova direzione artistica per la sua carriera. Il 12 aprile 2019 uscirà anche il disco “1969”, che sarà accompagnato da un tour instore per non perdere il contatto diretto col pubblico. Quanto al tour vero e proprio, se ne riparlerà a ottobre.

Achille Lauro: le date dell’instore tour 2019

Ecco le date confermate del tour instore di Achille Lauro per celebrare l’uscita del nuovo album, “1969”:

12 aprile (ore 17:00) Milano @ Mondadori Megastore, piazza Duomo 1

13 aprile (ore 14:30) Genova @ La Feltrinelli, via Ceccardi 16

13 aprile (ore 18:00) Torino @ Mondadori Bookstore, Via Monte di Pietà 2

14 aprile (ore 14:30) Verona @ La Feltrinelli, Via Quattro Spade 2

14 aprile (ore 18:00) Stezzano (BG) @ Media World CC Le Due Torri, via Guzzanica

15 aprile (ore 15:00) Firenze @ Galleria del Disco, sottopasso S. Maria Novella

15 aprile (ore 18:00) Lucca @ Sky Stone & Songs, piazza Napoleone 22

16 aprile (ore 15:00) Roma @ Discoteca Laziale, via Mamiani 62

16 aprile (ore 18:30) Napoli @ La Feltrinelli, Stazione Centrale di Piazza Garibaldi

17 aprile (ore 14:30) Bari @ La Feltrinelli, via Melo 119

17 aprile (ore 18:00) Foggia @ Mondadori Bookstore, via Oberdan 9

19 aprile (ore 15:00) Forlì @ Mondadori Bookstore, Centro Commerciale Mega

19 aprile (ore 18:00) Bologna @ Semm Music Store & More, via Oberdan

20 aprile (ore 14:30) Varese @ Varese Dischi, galleria Manzoni 3

20 aprile (ore 18:00) Como @ F.lli Frigerio Dischi, via Garibaldi 38

Il tour di Rolls Royce, rimandato

Inizialmente programmato per maggio, il tour di Achille Lauro è stato poi spostato a ottobre. Chi ha già acquistato i biglietti per una delle date precedenti, potrà utilizzare il ticket per la nuova data corrispondente, oppure chiedere un rimborso. Queste le parole dell’artista nel momento dell'annuncio della nuova calendarizzazione: «Quando avevamo comunicato le date del tour sapevamo che avrei partecipato a Sanremo, ma mai avrei immaginato che quell’esperienza sarebbe stata per me un successo così importante. Appena terminato il Festival abbiamo passato giorni e notti in studio per chiudere il nuovo album. Sarà un album unico, rivoluzionario, e abbiamo deciso di spostare le date del tour a ottobre perché io possa incontrare tutti agli instore e, al tempo stesso, preparare e portare sul palco lo show più imponente che io abbia mai fatto. Ringrazio quanti di voi, tantissimi, avevano già acquistato i biglietti in prevendita, mostrandomi un affetto e una presenza che davvero non mi aspettavo così massiccia».

Ecco le nuove date:

3 ottobre, Firenze @ Tuscany Hall

4 ottobre, Roma @ Atlantico Live

7 ottobre, Milano @ Fabrique

10 ottobre, Bologna @ PalaEstragon

11 ottobre, Torino @ Teatro della Concordia

13 ottobre, Napoli @ Casa della Musica

Rimangono invece confermate le date estive di 7-8 giugno, 25 luglio e 14 agosto, come già concordate in precedenza, in occasione dei vari Festival della musica in giro per l’Italia.