Alessandra Amoroso in concerto a Courmayeur: info e scaletta

Data montanara per il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso, che giovedì 4 aprile farà tappa al Forum Sport Center di Courmayeur, in provincia di Aosta.

Alessandra Amoroso in concerto a Courmayeur: info

Il concerto di Alessandra Amoroso in programma a Courmayeur inizierà alle 21. Sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti relativi ad alcuni settori. Al costo di 35 euro è possibile acquistare il tagliando per la tribuna gialla categoria 2 e tribuna gialla con visibilità laterale; a 45 euro per la tribuna gialla categoria 1 e per la gradinata rossa numerata, a 55 euro per la tribuna rossa bassa categoria 1 e per la tribuna rossa alta categoria 1, infine a 60 euro per la platea. Esauriti invece i tagliandi per la tribuna rossa categoria 2. Il Forum Sport Center si trova a Courmayeur, in provincia di Aosta, al civico 2 di via dello stadio. Il metodo più agevole per raggiungere il palazzetto dello sport è con la propria auto: la struttura infatti è dotata di ampi parcheggi.

Alessandra Amoroso in concerto a Courmayeur: la scaletta

Il concerto di Alessandra Amoroso al Forum Sport Center di Courmayeur sarà dedicato soprattutto ai brani più recenti della cantante pugliese: quelli estratti da “10”, il suo ultimo disco di inediti, pubblicato il 5 ottobre del 2018. Disco da cui sono stati estratti i quattro singoli “La stessa”, “Trova un modo”, “Dalla tua parte” e “Forza e coraggio”: proprio il primo e l’ultimo brano dell’album saranno inseriti nella scaletta come pezzi di apertura e di conclusione del concerto. Oltre alle canzoni provenienti dal recente disco, Alessandra Amoroso eseguirà poi alcuni tra i brani più conosciuti e apprezzati della sua discografia: canzoni come “Sul ciglio senza fare rumore”, “Comunque andare e “Vivere a colori”. La scaletta, finora, ha conosciuto poche variazioni, ma è possibile che la cantante nel corso della serata decida di aggiungere, eliminare o modificare l’ordine dei brani.

La probabile scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a Courmayeur

La stessa Fidati ancora di me Avrò cura di tutto Sul ciglio senza far rumore Dalla tua parte La gente non sei tu Cadere piano Comunque andare Immobile Stupida Stella incantevole Estranei a partire da ieri Senza nuvole Urlo e non mi senti Niente Ti aspetto È vero che vuoi restare Amore puro Difendimi sempre Trova un modo La vita in un anno Buongiorno Declinami l’amore Simmetria dei desideri Se il mondo ha il nostro volto Il mio stato di felicità Vivere a colori Ogni santissimo giorno Forza e coraggio

Il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso: i concerti

Archiviato il concerto in programma il 4 aprile a Courmayeur, il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso proseguirà nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. La prossima data è in programma per il 6 aprile alla Kioene Arena di Padova: lo stesso luogo che segnerà anche la conclusione del tour, il 10 aprile. I prossimi concerti del “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso: