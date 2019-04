J-Ax e Tormento, il testo del nuovo singolo "Acqua su Marte"

Tormento è tornato in scena con un nuovo singolo intitolato “Acqua su Marte”, realizzato in collaborazione con J-Ax. Il brano è la prima anticipazione del nuovo album, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno a distanza di ben quattro anni dal precedente disco solista “Dentro e fuori” (2015). “Acqua su Marte” è in rotazione sulle frequenze radiofoniche e disponibile su tutti gli store digitali da venerdì 29 marzo 2019.

Curiosità sulla collaborazione con J-Ax

Il duetto in “Acqua su Marte” rappresenta la prima collaborazione tra Tormento e J-Ax, nonostante entrambi abbiano fatto la storia del rap italiano negli anni ’90 coi rispettivi gruppi: Sottotono e Articolo 31. J-Ax, sui social, ci ha tenuto a precisare che tra i due non c’è mai stato nessuno scontro o litigio, semplicemente non si era mai presentata l’occasione di lavorare insieme prima d’ora. Da parte sua, Tormento ha descritto con parole di profonda ammirazione il rapporto col collega: «È stato in grado di prendere il linguaggio del rap e trasportarlo in un immaginario totalmente italiano. Anche le sue venature rock le sento vicine al mondo funk melodico losangelino che ho sempre adorato. Ad oggi è uno dei pochi artisti del panorama rap con cui so di poter realizzare una canzone senza che l’ego da rapper, di essere duro a tutti i costi, venga fuori. Le nostre voci portano il segno di una vita dedicata alla musica e la dura vita dei tour infiniti. Siamo dei “duri” a priori, che dalle esperienze hanno sempre cercato di cogliere gli insegnamenti positivi di questa cultura che ci ha rapito fin da giovanissimi».

Il testo di “Acqua su Marte”

“Acqua su Marte” segna il ritorno in scena di Tormento, forte della collaborazione con J-Ax per questo singolo che rimanda, un po’ nostalgicamente, all’immaginario rap anni ’90 di cui entrambi sono stati protagonisti. Il brano è stato scritto da Tormento, J-Ax e Raige, con la produzione degli SDJM. “Acqua su Marte”, pubblicata lo scorso 29 marzo, è la prima anticipazione del nuovo album di Tormento, atteso per il prossimo autunno a quattro anni di distanza dal precedente “Dentro e fuori”. Per ora questo è tutto ciò che ci è dato sapere sul nuovo disco, aspettando di scoprirne il titolo e ulteriori dettagli. Di seguito potete trovare il testo di “Acqua su Marte”:

Quando tutto non va come vorrei

quando mi hanno detto non ce la farai

quante lotte in casa con i miei

quando prendi le tue cose

sbatti la porta e te ne vai

infrangere la barriera del suono

perdere serve a crescere

e diventare un uomo

adesso mi perdono tanti sbagli

o non ti godrai i traguardi

Mi dicevano dai

come farai senza il diploma

ci pensi mai

che poi la vita è un’altra scuola

è formidabile e sta parlando la tv

han trovato l’acqua su Marte

tutto è possibile

La notte in giro selvaggi gli amici miei

quando su una Cabrio sembra di volare

ci hanno sbattuto fuori con un sei

la scuola è tutta da dimenticare

per chi come noi viaggia più veloce

fuori dai limiti dalle tue logiche

dalle illusioni, dalle convenzioni

dai tuoi sondaggi, sulle generazioni

o no, Ax?

Hai ragione frate bella Torme

ricordi la birra al centro sociale le bombe

nella città piena di luci noi tra le ombre

senza sonno senza soldi senza SUV senza donne

amarcord tra i punk a rappare in console

non andavamo via come i graffiti sul metrò

Varese era il New Jersey, Milano New York

vedevamo la realtà virtuale prima di Oculus Go

C***ate a secchi, non avessi

consumato le mie prime Jordan a fare i canestri

nei parchetti

le rivenderei per 5k a ‘sti stronzetti

servi del reselling

noi altri esempi, coi fan d’altri tempi

che ci chiedevano un freesta e non un selfie

altro che sexting, ho perso la verginità

con sotto un pezzo di Mariah Carey

Mi dicevano dai

come farai senza il diploma

ci pensi mai

che poi la vita è un’altra scuola

è formidabile e sta parlando la tv

han trovato l’acqua su Marte

tutto è possibile

allora tutto è possibile

allora tutto è possibile

allora tutto è possibile

Quando non va come vorrei

allora devo accelerare

hai dimenticato chi sei

che casino riuscire a cambiare

se ora ripenso ai miei

quanti errori devo farmi per tornare

Mi dicevano dai

come farai senza il diploma

ci pensi mai

che poi la vita è un’altra scuola

è formidabile e sta parlando la tv

han trovato l’acqua su Marte

tutto è possibile

Allora tutto è possibile

La notte in giro selvaggi gli amici miei

allora tutto è possibile

quando sono a casa e sembra di volare

allora tutto è possibile

ci hanno sbattuto fuori con un sei