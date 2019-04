J-Ax e Articolo 31 all’Arena di Verona, partita la prevendita

Biglietti in vendita per la data-evento della reunion del duo di “Tranqi funky”

È partita lunedì 18 marzo solo online dal sito di TicketOne, mentre arriverà nei punti vendita convenzionati da giovedì 21 marzo la prevendita dei biglietti per il concerto-evento di J-Ax ed Articolo 31 all’Arena di Verona. Il live è in programma per domenica 14 luglio e si va ad aggiungere come una ciliegina sulla torta al resto del cartellone estivo che riporterà insieme la band culto dell’hip hop nostrano dopo il fruttuoso esperimento dello scorso inverno che segnò ben dieci sold out su dieci al Fabrique di Milano. Molte le possibilità a disposizione per chi vorrà assistere al concerto veronese:

Gradinata libera: 34,50 euro

Poltroncina numerata a visuale limitata. 40,25 euro

Poltroncina alta 2° e 3° settore: 40,25 euro

Poltroncina alta 1° settore: 46,25 euro

Poltroncina bassa 3° settore: 51,75 euro

Poltroncina bassa 2° settore: 57,50 euro

Poltroncina bassa 1° settore: 69,00 euro

Poltronissima numerata categoria 3: 57,50 euro

Poltronissima numerata categoria 2: 69,00 euro

Poltronissima numerata categoria 1: 74,75 euro

Poltronissima numerata Gold: 80,50 euro

Un tour per i venticinque anni di carriera di J-Ax

Dopo il clamoroso successo della reunion dello scorso inverno, con dieci eventi sold out al Fabrique di Milano, J-Ax ha deciso di lanciare una tournée estiva con la quale ricordare i venticinque anni di carriera e per l’occasione tornare a fare coppia con DJ Jad, l’altra metà degli Articolo 31. Durante i concerti, Alessandro Aleotti spazierà dai brani degli esordi a quelli della sua più recente carriera da solista, che comprende anche tante collaborazioni di spicco (su tutte quella con Fedez). Quello di Verona sarà l’evento clou, ma l’estate targata Articolo 31 sarà movimentata lungo tutto lo Stivale. Di seguito il programma completo del tour, per il quale i biglietti sono già in vendita sul circuito TicketOne:

Domenica 9 giugno 2019 – Treviso , Core Festival, Area Dogana

Core Festival, Area Dogana Sabato 29 giugno 2019 – Bologna , Bologna Sonic Park, Arena Parco Nord

Bologna Sonic Park, Arena Parco Nord Mercoledì 3 luglio 2019 – Legnano (MI), Rugby Sound Festival

Sabato 6 luglio 2019 – Roma , Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle Domenica 14 luglio 2019 – Verona , Arena

Arena Sabato 20 luglio 2019 – Bibione (VE), Spiaggia piazzale Zenith

Bibione (VE), Spiaggia piazzale Zenith Sabato 31 agosto 2019 – Noci (BA), Animanote Musica in collina, Foro Boario

Noci (BA), Animanote Musica in collina, Foro Boario Sabato 7 settembre 2019 – Catania, Villa Bellini

Sabato 14 settembre 2019 – Mondovì (CN), Wake Up Music Festival, Mondovicino Arena

La possibile scaletta

Ovviamente, è impossibile delineare già oggi la scaletta che il rapper milanese porterà in tour la prossima estate. Ma ci si può fare un’idea ricordando quella che nei mesi scorsi portò al Fabrique di Milano, che era la seguente: