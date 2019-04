Salmo, ultime date del Playlist tour a Milano e Montichiari: info e scaletta

Dalla pubblicazione del suo nuovo album “Playlist” il successo di Salmo è cresciuto esponenzialmente. Il rapper sardo ha raccolto i frutti di quest’ultimo lavoro anche durante il tour invernale 2019, completamente sold out per tutte le date in calendario. La tournée nei palazzetti arriverà venerdì 29 marzo al PalaGeorge di Montichiari (Brescia), per poi concludersi con il concerto di sabato 30 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I live di Salmo riprenderanno con il “Playlist summer tour” nei festival estivi a partire dal mese di giugno. Nel frattempo, ecco tutte le info utili per arrivare preparati agli ultimi due concerti di Salmo nei palazzetti.

Salmo a Montichiari (Brescia): tutte le info sul concerto

Salmo si esibirà venerdì 29 marzo 2019 al PalaGeorge di Montichiari (BS). Alle ore 18:00 si terrà il soundcheck VIP, a cui potranno accedere solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita nell’opzione VIP Pack. Per tutti gli altri, l’orario di apertura delle porte è fissato alle 19:00, mentre il concerto di Salmo inizierà alle ore 21:00. La data ha già registrato il sold out, pertanto non sono più disponibili ulteriori biglietti sui circuiti di vendita autorizzati né in cassa. Il PalaGeorge si trova in via Giovanni Falcone 24 a Montichiari, provincia di Brescia.

Salmo al Forum di Assago (Milano): tutte le info

Salmo concluderà questa prima tranche di date del suo “Playlist tour” nella città in cui vive ormai da tempo, Milano. Dopo il successo del concerto dello scorso dicembre, il rapper tornerà sul palco del Mediolanum Forum di Assago: l’appuntamento è per sabato 30 marzo (sold out). Gli orari dovrebbero presumibilmente restare gli stessi seguiti durante le precedenti date, ovvero: ore 18:00 soundcheck VIP (per i possessori del VIP Pack), ore 19:00 apertura porte e ore 21:00 inizio concerto. In ogni caso vi consigliamo di verificare gli orari ufficiali sui social degli organizzatori, Vivo Concerti, direttamente durante la giornata di sabato 30 marzo. Il Mediolanum Forum si trova in via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, provincia di Milano. La struttura è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici: fermata metro dedicata - Assago Milanofiori Forum, linea M2 (verde).

La scaletta dei concerti

Salmo presenterà al pubblico le canzoni del suo nuovo album “Playlist”, uscito lo scorso 9 novembre 2018 per Sony Music. Durante i concerti di Montichiari e Milano, non potranno mancare brani come “90min”, “Perdonami”, “Il cielo nella stanza”, “Lunedì” e tanti altri pezzi dell’ultimo fortunato album (già certificato triplo disco di platino). Sicuramente ci sarà spazio anche per i suoi precedenti successi e per le canzoni che hanno segnato la sua carriera, tra cui “1984”, “Mic taser”, “Russell Crowe” e “S.A.L.M.O.”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante i concerti del “Playlist tour”, che ovviamente potrebbe subire variazioni a discrezione dell’artista: