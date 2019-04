Fedez in concerto a Eboli: info e scaletta

Fa tappa a Eboli il “Paranoia Airlines Tour 2019” di Fedez: la nuova tournée del rapper milanese dedicata al suo primo disco uscito al termine del lungo sodalizio con J-Ax. Il concerto è in programma per sabato 30 marzo al PalaSele, il palazzetto dello sport della città campana.

Fedez in concerto al PalaSele di Eboli: le informazioni

L’inizio del concerto di Fedez al PalaSele di Eboli è in programma per le ore 21. I biglietti per lo show si trovano ancora in vendita sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a diversi prezzi. In particolare, con 34.50 euro sarà possibile acquistare un biglietto posto unico non numerato; a 57,50 euro sono in vendita i posti in tribuna est e ovest, secondo e terzo settore, con posti numerati; infine, disponibili anche i biglietti per la tribuna gold numerata, in vendita a 74,75 euro. Sono andati esauriti i biglietti relativi alla tribuna est e ovest primo settore numerata e tribuna est e ovest numerata ma con visibilità limitata. Il PalaSele si trova in via Serracapilli a Eboli, in provincia di Salerno, ed è raggiungibile solo con la propria auto, poiché non esistono mezzi di trasporto pubblico che collegano il palasport al centro città. Chi proviene dall’autostrada Salerno – Reggio Calabria dovrà prendere l’uscita per Eboli (SA). All’esterno del palazzetto dello sport si trovano degli ampi posteggi in cui è possibile parcheggiare la propria auto.

Fedez in concerto al PalaSele di Eboli: la scaletta

La scaletta del concerto di Fedez a Eboli sarà dedicata soprattutto ai brani contenuti in “Paranoia Airlines”, l’ultimo disco del rapper uscito all’inizio dell’anno. Dall’album sono stati già estratti i singoli “Prima di ogni cosa”, “Che c***o ridi” e “Holding Out For You”: tutti e tre presenti nella scaletta dello show. Oltre a questi, nel corso della serata verranno portati in scena anche alcuni tra i più grandi successi del rapper: brani come “Assenzio”, “L’amore eternit” e “Magnifico”. Presente anche “Favorisca i sentimenti”, la canzone con cui Fedez ha chiesto la mano all’allora fidanzata Chiara Ferragni, oltre alla title – track del suo ultimo disco, “Paranoia Airlines”. Non è da escludere che Fedez decida di apportare delle modifiche alla scaletta già fatta ascoltare nel corso delle precedenti serate. Il concerto inizia sulle note di “Che c***o ridi” per concludersi su quelle di “Vorrei ma non posto”, brano portato al successo da Fedez insieme a J-Ax. Ecco la probabile scaletta del concerto di Fedez al PalaSele di Eboli, in provincia di Salerno:

Che c***o ridi Così Tutto il contrario Paranoia Airlines Assenzio Pensavo fosse amore Italiana 21 grammi Fuck The Noia L’amore eternit Magnifico Faccio brutto Holding Out For You Generazione boh Favorisca i sentimenti Amnesia Prima di ogni cosa Senza pagare Vorrei ma non posto

Il “Paranoia Airlines Tor 2019” di Fedez

Dopo il concerto in programma a Eboli, la tournée di Fedez proseguirà nei palazzetti dello sport italiani. La prossima tappa è in programma al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. L’ultimo show sarà invece il 14 aprile alla Zoppas Arena di Conegliano, nel Trevigiano. Ecco tutte le date del “Paranoia Airlines tour 2019”: