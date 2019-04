Bologna Sonic Park, Salmo e Slipknot tra gli artisti in lineup

Un primo appuntamento col botto per il Bologna Sonic Park: nella lineup annunciata, artisti come Slipknot, Salmo, J-Ax, Skunk Anansie e moltissimi altri

La prima edizione del Bologna Sonic Park ospiterà alcuni dei nomi più importanti della musica nostrana e internazionale presso la storica Arena Parco Nord. Ecco tutte le informazioni su lineup, biglietti e informazioni sull’evento.

Bologna Sonic Park: la lineup e le date e i biglietti

Dopo 5 anni di pausa riprende ufficialmente il Bologna Sonic Park, che avrà luogo in una delle aree concerti open air più grandi del capoluogo emiliano. Primo appuntamento per giovedì 27 giugno con gli Slipknot e poi via, fino al 19 luglio con i Bring Me The Horizon. Ecco tutte le date e la rispettiva lineup degli appuntamenti:

27 giugno 2019, Slipknot + Amon Amarth + Testament + Corrosion of Conformity + Lacuna Coil + Eluveitie. Inizio concerto: ore 13:30, biglietti a partire da 65 euro.

28 giugno 2019, Salmo “Playlist Summer Tour”. Inizio concerto: ore 21, biglietti a partire da 30 euro.

29 giugno 2019, J-Ac + Articolo 31 “25 anni”. Inizio concerto: ore 21, biglietti a partire da 30 euro.

5 luglio 2019, Skunk Anansie “25Live@25”. Inizio concerto: ore 20, biglietti a partire da 35 euro.

7 luglio 2019, Weezer “The Black Album”, unica data italiana. Inizio concerto alle ore 20, biglietti a partire da 40 euro.

9 luglio 2019, Subsonica “8 Tour”. Inizio concerto: ore 20, biglietti a partire da 25 euro.

10 luglio 2019, Greta Van Fleet “March of the Peaceful Army", unica data italiana. Inizio concerto alle ore 20, biglietti a partire da 40 euro.

12 luglio 2019, Indimenticabile Festival: Gazzelle, Eugenio in Via di Gioia, Postino e altri annunci in arrivo. Biglietti da 35 euro, 60 per entrambe le giornate.

13 luglio 2019, Indimenticabile Festival: Gemitaiz + Ghemon + Masamasa e altri annunci in arrivo. Biglietti da 35 euro, 60 per entrambe le giornate.

18 luglio 2019, Afterhours, unica data 2019. Inizio concerto: ore 20, biglietti a partire da 25 euro.

19 luglio 2019, Bring me the Horizon “First Love World Tour 2019”, unica data italiana. Inizio concerto: ore 20, biglietti a partire da 40 euro.

I biglietti per tutti gli eventi del Bologna Sonic Park sono disponibili in esclusiva solo sul circuito online TicketOne e ne giorni di concerto presso la biglietteria dell’Arena Joe Strummer. L’evento è organizzato da Vertigo con il patrocinio del Comune di Bologna, in collaborazione con Reverse.

Come arrivare al Parco Nord

Il Bologna Sonic Park avrà luogo presso l’Arena Parco Nord di Via Romita, a Bologna. Dalla stazione di Bologna Centrale si può prendere la linea 25 verso il capolinea “PARCO NORD”. Da lì, l’area concerti si trova a due minuti a piedi. Dall’autostrada A1 direzione Bologna, l’uscita per il Parco Nord è quella di Bologna Fiera. L’orario di inizio dei concerti è puramente indicativo: si consiglia infatti agli avventori di raggiungere il luogo dell’evento con almeno due ore di anticipo, al fine regolare l’afflusso di persone.