Ligabue: “Start” si conferma l’album più venduto della settimana

“Start” di Luciano Ligabue si conferma ai vertici delle classifiche degli album più venduti: è ancora l’ultimo lavoro del rocker di Correggio a essere certificato il disco più venduto in Italia della settimana. Al secondo posto della classifica Fimi troviamo “Raptus 3” di Nayt, seguito da “Mm Vol. 3” di Madman. Al quarto posto, invece, “Playlist” di Salmo, uscito nel novembre dello scorso anno, seguito da “Peter Pan” di Ultimo, risalente al 9 febbraio del 2018, oltre un anno fa.

“Start”: l’ultimo album di inediti di Luciano Ligabue

“Start” è il disco più recente di Luciano Ligabue, uscito l’8 marzo per l’etichetta Warner Music: si tratta del dodicesimo album di inediti del rocker di Correggio. L’uscita dell’album è stata anticipata dalla pubblicazione dei singoli “Luci d’America” e “Certe donne brillano”: quest’ultimo, in rotazione radiofonica e disponibile nelle principali piattaforme streaming dal giorno dell’uscita dell’intero disco. La diffusione nelle radio di entrambe le canzoni è stata accompagnata dalla pubblicazione dei due videoclip ufficiali dei brani. La scaletta di “Start”, l’ultimo disco di inediti di Luciano Ligabue:

Polvere di stelle Ancora noi Luci d’America Quello che mi fa la guerra Mai dire mai Certe donne brillano Vita morte e miracoli La cattiva compagnia Io in questo mondoIl tempo davanti

Lo “Start Tour 2019” di Luciano Ligabue

I brani estratti da “Start” saranno i protagonisti assoluti della prossima tournée negli stadi di Luciano Ligabue, al via il 14 giugno dallo stadio San Nicola di Bari e con l’ultimo show in programma il 12 luglio allo stadio Olimpico di Roma. Appuntamenti live che sono stati in parte anticipati dall’esclusivo concerto del 17 marzo, andato in scena all’Italghisa di Reggio Emilia: lo stesso luogo che è stato cornice del video di “Certe donne brillano”. Un concerto esclusivo riservato a un gruppo di iscritti al fan club ufficiale del “Bar Mario” e nel corso del quale Luciano Ligabue ha cantato per la prima volta dal vivo tutti i brani estratti dal suo recente disco, con l’aggiunta di cinque suoi successi intramontabili. I biglietti per gli show sono disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati. I concerti dello “Start Tour 2019” di Luciano Ligabue:

14 giugno Bari, Stadio San Nicola

17 giugno Messina, Stadio San Filippo

21 giugno Pescara, Stadio Adriatico

25 giugno Firenze, Stadio Artemio Franchi

28 giugno Milano, Stadio San Siro

2 luglio Torino, Stadio Olimpico

6 luglio Bologna, Stadio Dall’Ara

9 luglio Padova, Stadio Euganeo

12 luglio Roma, Stadio Olimpico

Gli album e i singoli più venduti della settimana

Oltre al successo di “Start”, uscito l’8 marzo e ancora in vetta alle classifiche di vendita, la Fimi ha certificato anche “Soldi” di Mahmood come singolo più venduto della settimana. Il brano è ai vertici delle classifiche italiane da oltre un mese: dalla vittoria della più recente edizione del Festival di Sanremo. Al secondo posto della classifica dei singoli più venduti troviamo invece “Mademoiselle” di Sfera Ebbasta, seguito da “Con Calma” di Daddy Yankee feat. Snow. Tra i vinili, invece, il primato è stato guadagnato dal duo dei Coma_cose, con la loro “Hype Aura”: disco anticipato dal singolo “Granata”.